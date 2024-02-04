雲林縣好行 包辦交通部2座金路獎

由交通部高公局主辦的「金路獎」評比國道、公路、鐵路及捷運系統等養護作業，堪稱國內交通界奧斯卡獎， 2023年第24屆金路獎揭曉，雲林縣獲得「縣市政府路況養護類」及「縣市政府橋梁維護」雙料績優，更寫下「橋梁維護」首次獲獎紀錄，體現政府以民眾安全為首要任務的承諾。

路況養護、橋梁維護

雲林縣府養護全縣20鄉鎮市1581公里道路、1428座車行橋梁，「路平、路潔」是張麗善縣長始終堅持的日常工作，有鑑於民力無窮，工務處與鄉鎮市公所、警察局、工務處、計畫處成立「路平志工大聯盟」Line通報群組，志工一通報有障礙就立即排除改善。

要獲得金路獎「路況養護」獎項不容易，接受評比的縣市必須提出100公里道路接受盲選考核，雲林被抽中的一條小鄉道路面、交通標線、清潔維護均受肯定，歸功於基層人員認真養護，工務處滴水不漏的列管精神，而且第24屆金路獎前3名績優單位中，雲林縣的養護公里數是最長的！

雲林縣受評鑑的橋梁有1097座，數量也是全國之冠，雲林縣府每年編列4000萬元預算，1428座6公尺以上列管橋梁每2年辦理1次定期檢測，自縣府2020年至2022年，定期檢測累2892座次，特別檢測118座、詳細檢測3座。檢測後積極維修，2019年迄今已維修超過200條橋梁，維修率達80％。

宛如桃花源的雲林縣，歡迎各界遊客到來。（雲林縣政府提供）

工程屢獲國家級獎項肯定

雲林縣虎尾鎮這幾年觀光及人口快速發展，市中心停車位供不應求，雲林縣政府透過中央補助及自籌6.2億元，新建結合商場與停車場的公安路立體停車場，地下一層、地上六層的停車場，一、二樓將作為商場，今年二月將完工開幕，目前已完成招商，期能達成完工立即開幕的預期目標。

虎尾鎮公安路立體停車場位於蛋黃區，縣府從計畫之初就列為重點案件，它的外觀獲得「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎，施工期間獲得勞動部公共工程「金安獎」、雲林縣政府「金雲獎」肯定。

張麗善縣長自上任起積極打造完善的工程環境，把行政程序化繁為簡、嚴格要求施工品質、發現不法絕不寬容，嚴格控管工程進度，縣府也絕不拖延工程款，讓優良廠商放心承接縣府工程，提高施工效能，獲獎已成為必經的里程碑。

縣府工務處長汪令堯表示，5年來扎實做好路平、路潔基本功，確保每一項工程品質，不怕工作多，獲獎是給認真做事的基層公務員莫大的鼓勵。

（雲林縣政府廣告）