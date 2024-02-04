智慧電動車產業是新一代的明星產業，雲林縣這片農業富饒之地正以嶄新的姿態崛起，雲林縣府正如火如荼地推動「斗六智慧電動車產業創新園區」，縣長張麗善展望未來，期許引領雲林蛻變為智慧電動車產業的基地，帶領業者共創臺灣另一座護國神山！

雲科大研發團隊

智慧電動車產業園區以雲林科技大學的研發為後盾，雲科大在電動車領域的研發已有14年歷史，4年前更率先與20家零組件業者組成電動車聯盟（e-team），去年更獲得教育部1.3億元的支持，成功打造出全台灣零組件組裝的首輛「YunTech ONE」（雲科一號）概念車。

縣政府推動「斗六智慧電動車產業創新園區」第一期234公頃分為不同用途區域，包括智慧電動車相關產業的研發、設計、製造及測試場域，園區也將提供生產基地、支援型產業及日常服務等；考慮到汽車產業對大量測試的需求，產業園區更是規畫一條測試跑道，平日作為測試使用，週末舉辦汽車競賽活動，吸引年輕人加入。

e-team電動車聯盟

雲林縣長張麗善認為智慧電動車產業園區的成功必須具備幾個要素，包括廠商、技術、人才，斗六智慧電動車產業創新園區擁有幾項優勢：「e-team」聯盟正成功吸引廠商來到雲林，學校也擁有豐富的人才庫。

縣長張麗善（左三）出席2023台灣智慧電動車及綠能科技研討會論壇。（圖／雲林縣工商發展投資策進會提供）

雲科大校長楊能舒說，雲科大的初期目標是發展智慧座艙和自駕車技術，透過學術研究與聯盟的多家廠商合作通過國際車廠的測試和認證，為智慧電動車產業提供必要的技術支援，同時，也積極向政府提供相關產業政策建議。

斗六的智慧電動車園區蓄勢待發，雲林縣府同步推動其他8大創新產業園區：古坑農業加持產業園區、斗南智慧冷鏈物流園區、虎尾航太加值園區、褒忠農業機械園區、台西智慧綠色漁業產業園區、麥寮綠色產業科技加值園區、大北港科技產業園區，以及子寮水產精品加值產業園區。

雲林縣工商發展投資策進會總幹事張耀文說，這9大產業園區是張麗善念茲在茲的長遠規畫，她深感因為有前任縣長張榮味為雲林打下的基礎建設包括引進台大醫院醫療體系、絲織工業區開發等，這一代人才能在大樹底下乘涼，她矢言為雲林繼續「種一片森林」，滿足雲林未來20年產業發展的需求，讓年輕人回鄉工作及照顧父母，她深信未來幾年，雲林縣必將躍升為科技發展的據點，「臺灣產業發展正面臨重要十字路口，雲林縣已經準備好了。」

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