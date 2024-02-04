健康嘉義 行動醫療3.0上路

全台首創！嘉義縣獲台塑關係企業王文潮委員及長庚醫院董事長王瑞慧支持，共同捐贈2574萬元、巴士底盤及綠能儲能系統，與縣府共同成就全台首部綠能醫療專車，迎向「智慧科技‧健康嘉義」新時代，嘉義縣行動醫療3.0自2022年8月30日正式啟動至今，持續開進18鄉鎮村里，守護民眾健康。

智慧綠能醫療車啟用

嘉義縣樂齡醫療專車及婦女保健專車結合綠能、智慧醫療，是國內率先使用歐洲6期環保標準低排放客車底盤打造，以鋰鐵電池取代車輛柴油發電，配備高科技雙能量X光骨質密度儀器（DEXA）及乳房攝影等精密設備。

嘉義縣幅員廣闊，為提升偏遠地區民眾及長者更便利的醫療保健服務，運用行動醫療專車深入各鄉鎮市社區村里，提供可近性醫療照護服務，為縣民健康把關。

骨鬆肌少症聯合照護

嘉義縣55歲以上肌少症盛行率約25％，推估未來有4萬7092人屬衰弱族群，且65歲以上骨質疏鬆症盛行率佔25％，推估有3萬1847人面臨骨鬆危機、有2至3萬人未來10年將發生至少一次骨鬆性骨折，可能造成失能、死亡等風險。

嘉義縣於2023年4月11日啟動骨鬆肌少症智慧聯合照護，樂齡醫療專車配置雙能量X光骨質密度檢查，導入人工智慧骨鬆影像判讀系統、身體組成多功能檢查系統（Qcheck）及FRAX骨折風險評估等工具，結合科技及照護服務。

嘉義縣政府聯手轄內長庚、慈濟、朴子醫院及中華民國骨鬆醫學會、台塑企業暨王長庚公益信託、財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會及長庚大學等，整合智慧科技及實體醫療，領先全國打造骨鬆肌少症聯合照護網，全面提升普篩量能及進階精準檢查。

前端強化衛生所骨鬆照護專業，後端整合長庚、慈濟2大醫院骨科，將高風險骨鬆肌少症患者，透過科技資通訊平台，建立即時轉介聯合照護，打造「篩檢醫療保健一條龍」服務模式，早期發現治療及預防，減少骨折發生率，要讓每一位鄉親都能活躍、健康老化，積極朝縮短不健康餘命的目標努力，服務推動半年餘，累計受檢7709人，發現其中2858人屬骨鬆肌少高風險個案。

眼科醫療導入智慧儀器

隨人口老化日趨嚴重，白內障、青光眼、視網膜病變等醫療需求日增，嘉義縣只有12家眼科醫療院所，18鄉鎮中就有11鄉鎮無眼科門診，鄉鎮涵蓋率不到4成，眼科醫療資源嚴重缺乏。

嘉義縣智慧眼底照護透過遠距雲端零整合、AI及專科醫師遠距雙向判讀，同時建立異常個案追蹤管理，不但提高篩檢精準度、醫療服務的可及性，更能即早診斷糖尿病視網膜病變、黃斑變性和相關病變，特別是有家族視力病史或慢性疾病風險的人，建議每年至少做1次。 民眾不再受限於過去眼科資源分配不均、檢查舟車勞頓費時費力，只要運用行動醫療巡迴社區篩檢，就可以接受眼底檢查服務，大幅提升方便性，及早診斷及早治療。自今年7月啟動至今，累計受檢人數2500人，其中629人異常，包含青光眼、白內障、視網膜病變等，讓患者提早應對及治療。

二合一模式篩檢兩癌

癌症為國人死因首位，胃癌居嘉義縣癌症死因第+位，醫學研究發現，幽門螺旋桿菌感染為胃癌形成的重要危險因子，約有8至9成胃癌是由幽門螺旋桿菌感染所引起，所以根除幽門螺旋桿菌被視為一個防治胃癌的有效方法。

針對50歲至69歲民眾提供胃癌大腸直腸癌二合一篩檢模式，可一次篩檢，達到兩癌防治效果，至於檢測是否感染幽門桿菌的方法簡單，便管收集少量糞便即可檢驗。

為提供更便民服務，衛生局聯手嘉義長庚及大林慈濟醫院提供篩檢、轉介、治療一條龍服務，2023年7月至11月，累計受檢2431案，642為陽案，陽性率26.4％，分析山區鄉鎮15％陽性率，海區鄉鎮34.5％，海區高於台灣盛行率30％，值得關注。

獲捐心房顫動檢測設備

嘉義縣自2020年起，結合行動醫療推動心房顫動篩檢，在台中榮總院長陳適安支持下，帶領台中、台中榮總嘉義分院及嘉義長庚醫院優秀的專業團隊，透過人工智慧AI及心臟專科醫師雙層把關判讀，共同為鄉親的健康把關。

心房顫動篩檢服務不但得到各界高度評價，篩檢也有相當成效，2020年至2023年12月4日止，共篩檢5萬8808人，發現有870位異常並有665位轉介就醫治療，及早發現及早治療，可有效降低患者5年內60％中風、39％失智、30％死亡率及其他心臟疾病發生率。

心房顫動篩檢服務近年來陸續獲多家扶輪社團體肯定，捐贈10組人工智慧心房顫動檢測設備，為深耕行動醫療注入永續經營的動力。

「嘉義縣社區複合式健康篩檢首創照護鐵三角，聯手轄內長庚及慈濟2大醫院，打造篩檢保健醫療整合一條龍服務。」（圖／嘉義縣衛生局）

行動子宮頸抹片車

定期接受子宮頸抹片檢查可降低約70％子宮頸癌死亡率，早期治療0至1期的5年存活率，子宮頸癌達93％以上，子宮頸抹片車是推動偏鄉婦女接受抹片檢查的最佳利器。

嘉義縣人口老化、民風保守，醫療資源短缺，衛生局透過勸募，獲嘉義皇家扶輪社認同，發起募款共捐贈400萬台幣，讓縣府得以提供優質可近的抹片檢查服務，讓篩檢得以延續嘉惠於民，有效改善偏遠地區女性就醫環境，共同守護嘉義人健康，而子宮頸抹片車結合行動醫療服務，2023年5月起至11月16日，子宮頸抹片車已篩檢1589人，有4人異常。

嘉義縣透過公私協力，整合醫療學術、民間企業、團體共同合作翻轉嘉義偏鄉醫療，提供普及性、便利性、智慧精準篩檢及照護服務，並開發個案管理系統，如心房顫動、BC肝、眼底鏡、骨鬆肌少症智慧聯合照護等系統，運用科技管理個案，提供智慧化照護服務，落實智慧科技健康嘉義。

嘉義縣長翁章梁強調，我們以村里為單位廣伸觸角，積極推展一系列醫療照護、健康促進、在地安養等創新行動，用同理心疼惜每一位鄉親，守護鄉親健康，打造「在家安養、在地老化」的不老社區願景。

（嘉義縣衛生局廣告）