「趙哥」趙正平日才開心宣布梅開二度，和空姐女友結婚，最近他自曝巨蟹座的他常在情緒失控時口無遮攔，講出自己的秘密，他回憶幾年前曾便秘嚴重，甚至因為過度使用浣腸脫肛，本來請經紀人幫忙婉拒拍戲邀約，但被說違約，才在情急之下說出自己脫肛的秘密，最後整個劇組都知道了，超級尷尬。

巨蟹座的趙正平最近在《11點熱炒店》被星座專家安格斯剖析，指巨蟹、天蠍、雙魚這類水象星座會在喜怒哀樂理智線斷裂時，不小心說出重要的秘密。趙正平也坦言有道理，自己常在情緒失控時說出秘密，他回憶前幾年剛從幕後工作轉到幕前時，因為工作量太大，讓他身體也累垮。

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趙正平說，當時除了有戲邀他拍，平時也有很多應酬，總有人邀他們吃飯喝酒，長期作息不正常的情況也影響工作表現，就中醫的說法來說，他體內肝火旺盛、容易有痔瘡毛病，又因為太依賴浣腸，使用過度導致有脫肛情形，為了養病他索性「裝死」，在家不接任何人電話，所有聚會也拒絕參加。

好死不死，當趙正平在家養病時，先前找他拍戲的邀約上門，他原本好聲好氣的請經紀人先幫他拒絕，經紀人軟硬兼施逼迫他，趙正平先謊稱要出國，接著被逼迫說真話，他說：「我可能是最近玩太過頭了，有點脫肛，就是痔瘡有點問題」，被一旁的沈玉琳笑說：「這聽起來就很奇怪」，還會被別人以為是不是跟男伴玩太High，趙正平只好尷尬解釋自己真的是痔瘡纏身，在家裡連褲子都不太敢穿，「整天就露個屁股在那邊，根本就沒辦法」，最後經紀人講實話也沒用，逼的趙正平不得不自己打給製作人解釋，好友潘若迪更虧如果當時有視訊電話，一定很「精彩」。