大陸經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》在2011年開播至今，還會有電視台或YouTube頻道不時重播，每每播出都會引起討論，足見多有人氣。《甄嬛傳》作者流瀲紫其實在2021年《甄嬛傳》播出10周年時，透露寫完前傳劇本，女主角正是《甄嬛傳》裡的太后烏雅氏；觀眾們等了3年前傳始終未問世，有內行人解釋背後原因。

大陸知名作家流瀲紫憑著小說《甄嬛傳》爆紅兩岸三地，小說改編電視劇由孫儷、蔡少芬與蔣欣主演，之後太喜歡《甄嬛傳》，繼續寫出號稱《甄嬛傳》續作的《如懿傳》，由周迅、霍建華擔綱主演，播出後一樣收視和口碑都獲好評。

有內行網友指出《甄嬛傳》前傳《德妃傳》無法問世，電視劇限古令、禁宮鬥是最大主因。（圖／摘自新浪電視微博）

在2021年流瀲紫在朋友圈透露，她完成了第3部戲劇作品《德妃傳》的劇本終稿，故事女主角就是《甄嬛傳》裡雍正的母親太后烏雅氏，她更強調《德妃傳》是她的新血；不過，《甄嬛傳》前傳《德妃傳》至今仍未問世，網友都十分好奇流瀲紫畫的大餅什麼時候才能看到。

但有內行網友跳出來解釋《德妃傳》還沒開拍的主因，在《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》和《如懿傳》播出時，造成全亞洲轟動，但2019年大陸官方發布新命令，禁播娛樂性較強的古裝劇和偶像劇，但更早之前就曾限播古裝宮廷劇，怕宮鬥戲引發民眾有激進行為。而近年多次傳出禁宮鬥令快開放了，《德妃傳》也將有機會播出。