2002年，台鐵「公司化」議題就被端上檯面，事隔20多年，走過136個年頭的台鐵，終於正式成為「台鐵公司」。過去，台鐵雖坐擁8000多億元資產，但被法規緊箍咒困住，今年元旦「公司化」後，這些寶地終於有機會「解開封印」。

台鐵過去常被譏為「捧著金飯碗的乞丐」。 根據台鐵資料，截至2023年11月底，公司資產總額為8112.5億元，此前，交通部長王國材曾對外表示，當台鐵不受《國產法》限制後，真正的資產價值絕不僅是財報帳面的8000億元數字，他強調，包含全台車站，乃至於舊宿舍、倉庫等，都可能是土地開發業者眼裡的金雞母，若積極開發，未來資產價值至少能翻5倍，也就是「4兆元」的規模。

台鐵公司對本刊表示，現階段台鐵對於可開發基地的評估，主要依據資產位置的市場性與區位條件進行分類，如位於商業區、住宅區及車站專用區等未來相對具有開發潛力者，「初步評估共計超過40處，面積約130公頃！」

從本刊輾轉取得的一紙台鐵「2023年度資產活化開發總顧問委託技術服務案」採購契約中，已能看出台鐵確實動了起來，眼下正瞄準手中4塊精華地段，準備引入民間力量大動土木，包括：原為台鐵員工宿舍的安東街土地，知名牛肉麵店林東芳原址正在此處、鄰近台北車站的「大同區玉泉段二小段2筆土地」、基隆光明街「基隆七堵區舊站段八地號土地」，以及距離高雄車站僅約700公尺的高雄自立路上的「高雄中華段二小段693地號等27筆周邊土地」。

但台鐵的資產當然不只這些坐落在市區、油花似的精華土地，它最大的本錢，還是環繞全台的241個車站，那才是台鐵資產的「精肉」。

最強地主終於動了起來，台鐵對本刊表示：「預估2026年度公司現金流將有餘裕，2028年度損益表將轉虧為盈。」但這家公司畢竟連年虧損，2021、2022年虧損均逾110億元，去年前11月又虧88.9億元，台鐵要轉盈有何底氣？

簡單來說，公司化後，台鐵不僅跳脫過去「最窮大地主」角色，解開法規捆綁、負債全數歸零，還有望成為開發商，甚至能主動設立資產開發專業部門、招聘專門人才，透過更彈性的開發方式活化土地，將原本大片被封印的資產成為金雞。

前台鐵局長鹿潔身分析：「台鐵現在這種做二房東的方式，是發不了財，收入是固定的。」他解釋，即使土地順利開發完成，但若如目前以BOT給民間經營商場的作法，按往例看，台鐵能談到的權利金大概5%至6%。他回憶，擔任台鐵局長時，微風在台北車站1年的營業額上看30億元，但台鐵卻只能收到約2億元的權利金。

鹿潔身因此建議：「台鐵必須自己去做商人，要扮演微風、潤泰、環球的角色……。」台鐵公司化後，除了要更具彈性的招聘人才，在與外部廠商合作時，也可以在合約裡簽訂「交流見習」條款，讓台鐵同仁有機會「做中學」，逐步培養出自己的商業經營、土地規畫團隊。

而長期來看，當時機條件成熟，台鐵新設專業部門，甚至成立自己的旅行社、商業集團、資產開發子公司，都可以是目標。

「日本JR九州鐵路公司，『公司化』過了20年才轉虧為盈。」鹿潔身說，公司化當然不是萬靈丹，但既然已成為公司、還喊出幸福企業的口號，賺錢就不只是台鐵義務、更是提高員工士氣的根本之道。

眼看這輛百年列車終於步上正軌，他似有深意地輕聲說，「給台鐵一點時間吧！」