去年8月上路的新青安房貸，將額度拉高至1千萬，還款年限最長40年且寬限期最長5年，有網友猶豫到底要貸30年還是40年，話題引起熱烈討論，過來人認為，貸款年限不用想太多，關鍵問題是手上的現金夠不夠。

發文網友提到，原先銀行開出的條件是7.5成30年，但後來可以放寬到8成40年，平均利率也是40年的2.09%比30年的2.11%好，因此原Po想知道貸40年是否真的比較划算。

許多人一致認為貸越久越划算，「我也是覺得貸款越久越划算，目前每年的通貨膨脹率都超過貸款的利息了」、「貸款越久越划算，除非利息跑到3-4%，不然一律建議閒錢投其他標」、「兩種方式的月還款金額，佔你月收入的%是多少？不是單純看年限而已。」

此外，有人提到，其實大部分的人都不會真的還完30或40年，會因為換房提早拿賣房的錢還完，所以關於年限不用想太多，「問自己一個問題就好，目前手上的資金，7.5成比較OK還是8成。」

他建議原Po貸款8成，多留一點資金在手上，裝潢買家電總是需要用錢，可以有更多的預算挑選，甚至以備不時之需。