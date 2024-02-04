飛越萬八全力以富 最牛的行情，呼之欲出！(圖/先探投資週刊提供)

春節前即將封關，往年開紅盤上漲機率超過七成，對於明星產業，如法人雲集的AI供應鏈、台積電大聯盟及矽智財族群，可擇優抱股過年；傳產則集中在重電、風電及汽車AM族群；政策利多的金控及銀行股有配息題材，拉回也可注意。

不受油價向八○美元邁進以及中東戰事問題影響，美國標普指數站上四九○○點，與那指、道瓊一同再登歷史新高，費半則反彈。尤其是美超微盤後公布季報，超過市場預期，股價大漲，今年來上漲約八成，堪稱漲幅最大的中型股。再來一系列大型科技股財報接力登場，高通一月三十一日公布業績，二月一日則有蘋果、亞馬遜和Meta。傳產股則有一月三十一日的波音，及二月二日的埃克森美孚和雪佛龍等，都是市場焦點。

美國ＡＩ相關股今年漲幅凶猛

近期大多數中大型股公布財報後，股價漲跌互見，市場注意焦點還是二月一日聯準會開會結論。市場普遍預期，這次將繼續維持聯邦基金利率在五．二五至五．五％不變，重點是在何時降息？過去降息通常是因為景氣不佳，但近期美國公布總體數據，如失業率偏低、扣除波動性較大的食品與能源項目，二三年七月至十二月核心ＣＰＩ年增率為一．九％，遠低於同年上半年的四％增幅，顯示通膨迅速降溫，加上國內生產毛額（ＧＤＰ）和個人消費支出都優於預期，所以聯準會正面臨兩難，這是經濟太好的困擾。剛好與中國相反。

美國企業財報預期都不錯，除美超微、Netflix財報公布後大漲外，市場對臉書、輝達都持正面看法。而微軟季報也較預期好，股價站上四百美元，總市值達三．○五兆美元，再度超車蘋果的二．九六兆美元，代表ＡＩ系列業績的確如預期好。近期公布的挪威主權基金去年大買微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌、輝達及台積電，又具有消息面助漲力。

今年以來美股的確還是全球最強勢市場（日本更強），在延續去年大漲後，今年來能再漲三至五％，的確不容易。而市場預期聯準會若降息，接下來將牽動高達九兆美元的貨幣型基金資金可能流向股市，尤其是美國及日本經濟好的國家將受惠。

此外，今年是美國大選年，從一九六○年代至今，幾乎大選年股市上漲機率超過八成以上，所以只待聯準會降息，美股尤其是科技股有機會續漲。而今年以來主要個股漲勢，美超微一個月不到漲了八成，輝達也上漲超過二五％，其他如AMD、邁威爾乃至設備的艾司摩爾漲幅都超過一成，在此情況下，台積電ＡＤＲ即使不漲，低檔也有強烈支撐。而臉書持續創高，博通漲幅也超過九％，重量級的微軟上漲八％。可以說，漲幅較大的個股不是跟ＡＩ有關，就是跟半導體有關！

台積鏈及矽智財皆有佳作

技術面上，美股四大指數只要維持在月線之上，分別是費半四一六四點、道瓊三七五○○點、標普四八○○點、那指一萬五千點之上就屬強勢。

台股有台積電跟隨美股ＡＩ相關股連結，吸引外資買進台股，一月外資轉賣為買，只要外資續買，台股有機會持穩在高檔或創高。美中不足是中港股市太弱，中國宣布二月五日起降息、降準，又傳出將實施禁空令，以及將企業總市值作為考績標準之一（意味股價不能太低）等，今年以來政策作多一一出籠，但股市有點拉不起來，惟因為接近農曆年，市場有賣股資金需求，所以政策是否發揮作用必須等農曆年後，即二月中下旬才知道。中港股市拉回使得傳產股又拉回。

近一周台股中已整理一段時間的ＡＩ伺服器及相關零組件為主軸，台積電供應鏈及矽智財族群亦有佳作。輝達執行長黃仁勳近期訪台，點名認為九家有潛力的ＡＩ供應鏈企業名單，包含台積電、廣達、緯創、鴻海、日月光、華碩、聯發科、微星、技嘉等，果然總市值超過一．五兆美元的執行長說話就是不一樣，上述這些股短線表現都相當不錯。不過如廣達所言，目前訂單實在很多，但是缺晶片，大量出貨有待第二季底之後，上游ＡＩ晶片供不應求，導致去年已大漲一段的伺服器大哥們─廣達、技嘉、緯創、緯穎、英業達等，這次漲勢不像去年乾脆。

不過，中上游零組件開始會先好，台積電大舉擴充CoWos先進封裝，供應鏈弘塑、萬潤、志聖、均華、辛耘去年第四季營收大增可見，股價表現也強勢。再下來散熱、ＣＣＬ等族群，包括奇鋐、健策、雙鴻、台光電股價都已創歷史新高，由於籌碼上，零組件族群去年至今融資增加不如下游代工多，加上投信大基金幾乎每家都有，集中力量拉升現象特別明顯。像是滑軌的川湖、ＰＣＢ的金像電以及網路的智邦也是，幾乎去年ＡＩ供應鏈大漲後拉回，投信都不離不棄，所以這次反彈較強勁。

春節後息利題材必成焦點

台光電股價去年大漲至四六○元後，傳被抽單，股價拉回至三五五元，但是看看第四季營收還是維持在高峰，預估去年ＥＰＳ約十五元，今年上看二五元，股價再創新高。而美國博通今年大漲一成，除了擁有矽智財題材外，高階交換器晶片受惠ＡＩ伺服器而熱賣也是主因，台灣的高階交換器霸主智邦，上游是台光電，在外國同業及上游供應商都上漲之下，今年以來股價僅上漲一．五％的智邦，看來業績也會好；且該股同樣是大多數投信基金都持有，籌碼也相當穩定，前兩周外資已提前調升評等上看六百元以上。

至於下游伺服器的技嘉，旗下技鋼主要是做ＡＩ伺服器。技嘉去年第四季ＡＩ伺服器出貨大增，帶動整體伺服器業務業績大躍進，全年伺服器營收為五百億元，年增一五○％。由於技嘉現階段整體伺服器營收占比超過三成，預估今年整體伺服器營收將達九百億元，年增率逾八成。配合輝達、AMD顯卡新品助攻推升消費性業務走揚，推升技嘉今年總營收與獲利大幅優於去年。技嘉今年營收有望年增雙位數百分比，在毛利率、營益率雙雙揚升，獲利增幅將遠優於營收增長幅度，預估ＥＰＳ挑戰十五元。股價姿態較廣達及緯創高。

ＡＩ除了用在伺服器，手機晶片也被導入，聯發科是首要廠商之一，由於近五年花了六千億投入研發，且除手機外，本身兼具有通訊、汽車、矽智財以及ＡＩ邊緣運算和物聯網等相關應用題材，股價也具有影響力，畢竟總市值已超過一．五兆元！

台積電帶領半導體供應鏈盤堅推升，矽智財中M31股價已超車創意，世芯ＫＹ及力旺股價也創歷史新高，整體比價上升正在產生中，愛普*、智原有機會連動。

當然春節後，第一個要注意二月二十一日下旬輝達財報，再來就是各公司陸續召開董事會確立財報以及今年配息政策，高殖利率題材又將成焦點，近期傳出面板價格看漲，群創及友達看好價格止跌上漲及銷售，有利股價向淨值推升。再來就是通路商豐藝，近三年獲利似乎又再上層樓，ＥＰＳ從以往三元以下推升至四元以上，前年ＥＰＳ四．○八元、去年前三季為三．八四元，預估全年有機會接近五元，按過去配息率約八四％預估，有機會配發四元左右現金，換算殖利率超過六．五％。並且若是面板景氣好轉，對於通路商也具正面效益，逢低仍可注意。其他如至上、威健、增你強等可一併注意。

華城率領重電股攻城掠地

重電產業的華城股價衝破四五○元創新高，代表政策對於輸配電更新的決心，對於有政府標案的大山、華電、合機以及士電、大亞等業績題材仍在。而最近世紀鋼股價創歷史新高，主要就是來自於持股五八．九五％的世紀風電，股價今年從二五二．五元大漲至三五七元，漲幅達四一％，同樣近期大漲的前端風電，股價從七○元大漲一度破百元，大股東新光鋼持有六七％，股價也可注意。政策上替台積電四處找場地設立二奈米、一奈米廠，這都是高耗電產業，電力輸送及綠電也必須配合，所以此題材可長可短。

另外，屢次提及產業外銷出現重大變化的汽車ＡＭ產業，由於保險公司同意全面開放副廠零件使用，是ＡＭ產業二十年來大利多，預期年中將迎來另一次訂單高潮，對東陽、堤維西、耿鼎、帝寶都是業績利多，法人預估東陽去年ＥＰＳ接近五元、今年有機會超過六元，股價已重返歷史高價區，但ＰＥ也不到十五倍，而總市值進入五百億元俱樂部，有機會被納入富時指數台灣中型成分股中，屆時將有利被動性買盤進入。

帝寶預估ＰＥ不到十三倍，總市值約二五○億元，若股價能站上一八一元，總市值就會進入三百億元，提高能見度，都將是焦點所在，就像宏全股價站穩一○五元、總市值超過三百億元後，法人開始逐步買超，激勵股價創新高一樣，都可以逢低注意標的。金融股有政策可望放行資本公積配息利多，後市還有降低營業稅率可期待，中信金、富邦金、兆豐金、第一金、玉山金等可以注意。

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