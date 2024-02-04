根據《財訊》雙週刊報導，1月25日，聯電和英特爾發出新聞稿，宣布雙方將合作開發12奈米製程平台，震驚市場。外界看不懂，英特爾為旗下晶圓代工事業找上聯電可以理解，但聯電為何要跟自己的競爭對手合作，發展自己手上最高階的技術平台？

目前，聯電最高階的製程是14奈米平台，聯電發言人劉啟東表示，發展12奈米技術原本就在聯電的計畫之內，這一次選擇和英特爾合作，對聯電原有的14奈米技術再做升級。

目前，受到美中科技戰的衝擊，中國2024年將有18座新建的成熟製程晶圓廠上線，成熟製程的競爭壓力大增；因此，聯電在近期法說會也透露，2024年會擴大資本支出，在新加坡和台南投資新的成熟製程服務，都是為了拉大和競爭對手的差距。

改變策略 移往更高階製程

劉啟東表示，聯電也將重啟製程升級的策略，「未來你會看到我們在標準化、拚價格的成熟製程占我們營收占比愈來愈小」，目前聯電仍有0.13微米，甚至0.5微米的製程，未來這些製程相關的產品就會往更高階的製程移動。

會提到這一段，是因為2017年時，《財訊》雙週刊曾報導，聯電當年採用共同總經理制後，宣布將不再投資12奈米以下的先進製程，用意就是要改變策略，改投資其他投資報酬率更高的特殊製程，並降低過去高資本支出帶來的折舊負擔，增加手上的現金。

聯電改變過去18年的策略，回顧當時為了和台積電競逐先進製程龍頭，不斷投資先進製程開發，卻遇上每次拉近和台積電製程距離後，台積電不是對相關製程降價，就是又開發新版製程讓聯電再砸錢研發競爭，形成聯電即使花大錢投資，折舊不斷提升，卻難以回收的惡性循環。

新策略2017年後逐漸發酵。20233年第3季，聯電的累計折舊費用只剩下278億元，較2016年同期數字369億元下降25%。聯電的現金流也更為強勁，2016年第3季時，聯電當季流入現金為309億元，而2023年第3季一季流入的現金，就有597億元。

《財訊》雙週刊分析，如今聯電策略再次改變，在2023年第3季法說會上，聯電表示2024年資本支出將達到頂點，用於投資新加坡廠，屆時聯電會擁有新加坡最尖端的半導體產能，同時也會投資台南的特殊製程研發。

技術升級 不須大手筆成本

因此，從這個脈絡來看，聯電這回接受英特爾的合作開發提議，就不需要動用目前賺錢的機台來做研發，也不須犧牲市占率來研發新技術。