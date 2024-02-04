根據《財訊》雙週刊報導，隨著近年台灣核能電廠老舊退役，能源政策朝向再生能源邁進，維護供電安全穩定堪稱首要挑戰。回顧2023年，停電次數相較2022年大舉減少，帶給電網安定的其中一大關鍵，就是儲能系統發揮功效。

翰可集團在沒有大財團奧援下，在2020年台電首度對外開辦的「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」採購標案，就一舉拿下5MW（百萬瓦）儲能規模，與台普威、台泥綠能、大同、聚恆等業者共同得標。

翰可國際以塑膠機能布起家，於20年前開始進軍印刷電路板材料領域。15年前，董事長陳洋淵認為，一個公司只有兩隻腳沒辦法因應長遠發展，需要有第3、第4隻腳，才能帶動營運成長，因此不斷找尋未來的產業趨勢。

缺電隱憂 董事長發現商機

陳洋淵表示，在台灣做生意，套用一句台灣俚語，「沒有三日的好光景」。因為台灣人很勤奮認真，只要有商機，大家都會努力把握。所以隨時都需要找新的題材，才可以讓公司具備成長的動力。

陳洋淵雖然已經70多歲，但仍維持每日大量閱讀報章雜誌的習慣，攝取各種資訊，也藉由閱讀，觀察到環保議題逐漸被國際重視。當時台灣開始出現缺電的隱憂，他認為能源產業，是未來不可或缺的產業，因此新增能源部門，2020年正式獨立成為翰可能源公司。

新能源事業一開始，從當時發展較成熟的太陽能光電切入，代理太陽能模組以及逆變器起家。受惠產業趨勢成長，翰可營運表現不錯，產品線也愈來愈廣，因此決定將產品線串聯起來，並朝下游布局垂直整合，再逐步進入太陽能電廠工程領域。營業項目從朝電廠的設計、建設工程以及運轉維護拓展，最後也自行投資建造電廠。

總經理莊景名表示，台灣目前從事興建太陽能電廠的同業很多，但大部分都是想賺最好賺的電廠工程收入，或者興建完後就分割單位出售。因為一個電廠運作要至少20~30年的時間，中間會有很多維修及管理的需求。

《財訊》雙週刊也發現，雖然營運獲利不高，但翰可認為這是對客戶的承諾，因此特別注重後續的營運維護，並設立子公司潔光能源專營電廠營運事務，幫客戶解決後續不少麻煩。而且專業的管理，有助於讓電廠的效能發揮到最大，收入也可以同步提升。