「請自行取餐！」在汐止的一家火鍋店裡，一台送餐機器人載著滿滿的肉盤，精準地送到客人桌前。這台叫做「Collibot」服務型機器人的功能不只是送餐，還能帶位，甚至還能與客戶玩遊戲！

它出自2016年創立的台灣新創公司女媧創造，因擁有小米、聯發科前財務長喻銘鐸等股東加持，成立之初即受到市場關注，旗下Kebbi凱比教育機器人迄今已銷往20個國家，成為千所學校的輔助教材。在深耕教育機器人市場之後，女媧決定另闢戰場，跨足服務型機器人的領域。

根據日商環球（GII）產業調查報告指出，2028年全球RaaS（機器人即服務，Robot as a Service）市場規模預計將達431.6億美元。

另外，研究機構拓墣更樂觀預估，全球服務型機器人市場規模去年即可達到630億美元，2023至2028年的年複合成長率為35%。

不僅如此，台灣104人力銀行調查指出，疫情解封後，2023年10月分缺工人數已連續8個月突破百萬大關，其中餐飲服務及住宿業更是名列第一。缺工問題已然成為餐飲旅宿業等高互動、高重複性服務場景的重大挑戰，這也成為女媧服務機器人Collibot進入市場的機會。

不過，《財訊》雙週刊指出，目前在台灣市場上能夠見到的送餐或者是服務型機器人，都是出自中國機器人品牌廠商普渡科技、擎朗智能的產品，這兩家公司的機器人不僅在台灣擁有高能見度，在全球餐飲市場中拿下超過8成的市占率。女媧選擇在這個時候進入，到底有什麼勝算呢？

想要在中國品牌的競爭下脫穎而出，女媧創造營運長張智傑看好自家公司擁有的4大優勢：

第1，價格具競爭力。Collibot從研發到製造都在台灣完成，包括重要零組件伺服馬達在內，1台不到27萬元的價格，比競爭對手還便宜，目前已有飯店業者、美式大賣場、知名連鎖餐廳業者進行接洽。

第2，人機互動表現力更佳。Collibot首度導入微軟Azure OpenAI，新增GPT AI加值服務，也是微軟第一次選擇台灣本土的服務型機器人。未來，Collibot不只有送餐功能，還可以帶位、餐點介紹，甚至與客戶互動玩遊戲，連幫忙唱生日快樂歌也行。