25年前，現位於新竹科學園區3期的篤行營區，搖身一變成為園區最大公園，這座公園的名字為「旺園」，正因為認養它的是記憶體大廠旺宏電子。

沿著高鐵橋下聯絡道往竹科3期前進，車程約20分鐘，即抵達旺園。這片占地達6公頃的綠地，前身是陸軍篤行軍營以及部分農地，1999年時由新竹科學園區管理局徵收作為綠地，由於毗鄰著旺宏廠區，因此，旺宏主動表達認養該片綠地的意願。

根據《財訊》雙週刊報導，旺宏董事長吳敏求決定認養旺園之後，便搭配自家的員工活動中心進行整體規畫，在興建員工活動中心時候，就希望讓員工可以一邊健身又能欣賞旺園綠意，因此每年都會為旺園編列約400萬元預算，委外專人管理照護。

負責管理旺園的旺宏公共事務處處長張獻文對園區的一草一木如數家珍。他提到，旺園內日式枕木圓形造景的生態池，原是軍營水塔所在處。而旺園既有的樹種包括相思樹、榕樹、樟樹等，為了增加生態多樣性，陸續種植台灣欒樹、山櫻花、油桐樹等，目前旺園已有多達約90類樹種，全區植栽達1500棵以上。值得一提的是，25年前種植的5棵油桐花，經歷多年培育再分枝育種後，旺園裡的桐花樹如今累計已有140棵。

長年來，旺宏根據不同的植栽特性安排澆灌、施肥，因應四季進行枝葉修剪、草坪整理、病蟲害防治及照顧生病植物。不過，張獻文指出，幾年前，旺園裡的榕樹得了有樹癌之稱的褐根病，儘管發現後用藥治療，但為時已晚，甚至藉由根系互相傳染，最後只能忍痛砍了十幾棵老榕樹。

在旺園內的立體綠化、屋頂綠化、複層栽植或生態水池等生態設計，都可看出旺宏為盡生態保育之努力。另外，旺園的澆灌系統，使用廠區內之雨水回收水進行植栽之養護澆灌，不僅可節約用水，更是資源回收循環再利用的最佳示範。

根據《財訊》雙週刊報導，旺園內規畫設置許多怡情的小景致，包括櫻木花道、相思林道、竹林小徑、健康步道、生態池、高頂涼亭以及運動廣場等，還有露天表演廣場、籃球場及溜冰場，全部對外開放使用。旺宏企業關係室處長張宜如表示，天氣好的時候，與同事們還會相約在旺園吃午餐，如同郊遊一般。

「處處都有美景的旺園還成為旺宏員工拍攝婚紗照的取景地點。」張宜如透露，多年前有員工選在這裡拍攝婚紗照，還特別請業者運來了一匹馬一同入鏡，這些都是難忘的回憶。