亞洲天王劉德華唱紅許多經典歌曲，被封為香港樂壇「四大天王」，更因為精湛演技，多次榮獲男主角殊榮，演藝事業讓後生晚輩難以超越，近來忙著宣傳主演的電影《紅毯先生》時，沒想到因為工作人員一個「小失誤」，讓他的帥氣外貌瞬間翻車，嚇得網友直呼認不出來。

劉德華為宣傳主演的電影《紅毯先生》，忙不停蹄展開一連串宣傳活動，他日前與同劇演員林熙蕾開直播與粉絲閒話家常，沒想到工作人員把美肌濾鏡效果開過頭，讓外貌全變了一個樣，只見兩人的眼睛不僅變成浮誇大眼，臉型則是變成瓜子臉，直播片段曝光後，瞬間登上微博熱搜榜。

劉德華開直播時，因為美肌效果開過頭，讓外貌全變了一個樣。（圖／麻花娛樂 微博）

對此，網友紛紛留言﹕「本來就是帥哥，完全不需要美顏呢」、「無美顏的劉天王更加帥氣」、「天王狀態很好，比同齡人顯得年輕好多」、「快停止這場美顏鬧劇，我們要看真實的劉天王」、「真正高顏值是不需要美顏加持」、「這個特效挺有意思的，變得都萌了」、「真的有點可愛，變成瓜子臉了」、「劉天王看到美顏中的自己，似乎還沒反應過來」。

劉德華上個月到戲院宣傳電影《金手指》時，與觀眾互動過程發生插曲，一位小男孩拿起麥克風詢問﹕「劉德華先生，我媽媽很喜歡你，你能跟我媽媽結婚嗎」，這一問讓劉德華笑得合不攏嘴，並指向劇中飾演太太的演員周家怡表示﹕「不好意思，我有太太了」，對此，小男孩回應﹕「我開玩笑的」，劉德華則是不吝嗇誇讚﹕「看的出來，戲演太好了，未來的梁朝偉啊」，兩人逗趣互動笑翻一票人。