命理專家雨揚老師在臉書上分享2／4〜2／10的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖馬、龍、虎，其中第1名屬馬者財運暢旺，收入顯著增加；第2名屬龍者交際手腕一流，能與人合作；第3名虎者愛情運美滿，有機會脫單。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：馬、龍、虎

▌鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場好運爆棚，說明工作理念與構想時，能獲得前輩或高層的認可，不但讓你得到工作的主導權，更能因此給前輩、長官留下深刻好印象。感情運平穩，單身者能透過與心靈成長有關的電影和書籍，讓自己越來越成熟，也更加勇敢和堅強；有伴者不妨嘗試在社群媒體上秀出與伴侶的合照，向親友們展現你們深厚的情感，能讓另一半覺得更加安心。財運不錯，不妨多多關注財經新聞，有助找到極具潛力的標的，讓你未來穩穩賺股利。

▌牛

事業★★ 愛情★★ 財運★★

事業面臨低潮，執行業務時，容易因人手不足或內部流程的問題，讓你遭逢不少困難與瓶頸，甚至萌生放棄的念頭。桃花能量低迷，單身者容易因他人的評價而影響自己的自信，建議放寬心，才有助緩解你的負面情緒；有伴者不宜過度約束伴侶，以免讓對方感受到沉重的壓力，開始對你的行徑頗有微詞。財運欠佳，切莫貪圖一時的方便而忽略交通號誌，否則容易收到罰單，造成財福損失。

▌虎

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

工作運暢旺，雖然接手的新工作挑戰多多，卻能讓你在工作中得到學習與挑戰的樂趣，更有望因此開啟職涯新選擇，讓你奠定未來轉換跑道的基礎。愛情運美滿，單身者可趁氣氛良好時向心儀對象傾訴心意，有望牽起對方的手，開啟幸福篇章；有伴者在伴侶工作繁忙時，能用實際行動表達對另一半的關懷，讓彼此的感情更加牢固。財運亨通，仰賴於平日建立的好人緣，有望透過前輩或同事牽線，讓你業績提前達標，還能賺取一筆豐厚的獎金。

▌兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場運不錯，可嘗試接下外務性質的工作，透過走訪各大企業，將能拓展你的事業人脈，在業界豎立不小的威望。感情運穩定，單身者和暗戀對象交談時，不妨展現自己活潑熱情的一面，有助加深對方對你的好感和印象；有伴者可主動帶家人一起去露營或野餐，享受難得的團聚時光，共同締造美好回憶。財運高漲，可多參考有投資經驗的親友的建議，能使你挑選到未來趨勢向上的標的，順利賺進一桶金。

▌龍

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業如日中天，向來懂得應對進退的你，將有望在交涉場合中展現你一流的交際手腕，不只贏得對方的尊敬與信任，還能促成雙方的合作機會。桃花運上揚，單身者不妨多多參加旅遊團或聯誼，將有助拓展交友圈，讓你遇到最適合自己的良緣；有伴者可和伴侶一起參加感興趣的講座或工作坊，有助促進思想上的交流與互動。財運普通，不妨重新檢視過往的開銷，仔細區分「想要」與「需要」，有助提早達成你的儲蓄目標。

▌蛇

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場好運回升，能將前輩的指點化為進步的養分，並展現出極佳的學習成效，有目共睹的優異表現將在下一季為你迎來升遷加薪的機會。感情運平平，單身者不妨透過共同朋友打聽心儀對象的喜好，能讓雙方更有話題，彼此的距離也能更加靠近；有伴者不妨邀伴侶一起去吃異國美食，透過特別的用餐體驗，能為彼此的生活增添滿滿的驚喜感。財運受阻，如果有親友請求協助作保，應謹慎評估風險，以免造成財物損失。

▌馬

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運暢旺，你的團隊將有許多得力助手加入，不僅使你的工作效率翻倍，還能激發你的成就感，讓你工作更加順暢且愉快。桃花運升溫，單身者不妨善用各種社交平台的功能，能使你輕鬆找到志同道合的對象，順利告別單身生活；有伴者能跟伴侶默契滿分，不論是家事或公事，都能取得共識，成為彼此的生活好隊友。財運暢旺，從事業務或經營個人品牌者，不妨借助親友的廣泛人脈，請他們協助推廣自家的新品，能讓你的收入有顯著的增長。

▌羊

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場運平平，經手的新客戶時常提出不同的要求，令你難以招架，可積極向資深同事請教，有助安全過關。感情運順遂，單身者樂於嘗試新事物，這股熱情能感染周遭的朋友，讓你成為眾人目光追隨的對象；有伴者不妨邀伴侶一起去郊區或森林漫遊，感受大自然的美好，讓彼此都能得到片刻的放鬆與寧靜。財運不佳，應主動避免過多的交際與飯局，順勢斷捨離不再適合來往的對象，將有助守住荷包。

▌猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

工作步步高升，你認真的態度高層其實都看在眼裡，請繼續保持對工作的堅持與對細節的要求，有助接下來的升遷之路。愛情運美好，單身者可主動開啟心儀對象感興趣的話題，有助營造輕鬆愜意的氛圍，讓你們的相處更加自在；有伴者做重要決策前會先詢問伴侶的意見，這讓對方感受到你滿滿的尊重。財運尚可，不妨重新審視自己的理財規劃，提前布局未來的被動收入，讓你能用小錢慢慢滾出一座小金庫。

▌雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業順風順水，得益於高層的牽線和支持，不只讓你在業界獲得更高的知名度，還能順利與知名網紅或公司合作，共同打造更有競爭力的品牌。感情運平淡，單身者能憑藉幽默風趣的言論，成為聚會上的焦點；有伴者可主動接送伴侶，能讓伴侶感受到被愛的幸福，雙方的感情也能持續升溫。財運平順，可多參加網路上的抽獎活動，有機會成為中獎的幸運兒，讓生活充滿各種小確幸。

▌狗

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場運平穩，能一肩扛下新業務的重責大任，並在執行時展現你優秀的專業能力，同時有望為公司帶來更多成交案。愛情運平穩，單身者可多向有戀愛經驗的朋友請益，能讓你獲得實際的建議，圓滿自己的感情成長；有伴者在伴侶需要情感支持時，總是能大方地回應，讓另一半對你更加信任與依賴。財運平淡，可花時間進修或考取相關領域的執照，為自己爭取更好的薪資待遇。

▌豬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業阻礙多，應重新檢視自己的工作方法，並虛心請教他人的意見，才能化險為夷。桃花運尚可，單身者可主動關心新朋友，能讓對方感受到你的真摯與溫暖，兩人的心也能更加貼近；有伴者和伴侶發生爭執時，能站在對方的角度進行思考，有助於平息兩人的紛爭，避免雙方關係出現裂痕。財運低迷，若手頭有些吃緊，切莫因人情壓力而答應親友的借款請求，以免讓財務狀況雪上加霜。