人嚇人，嚇死人！一名網友透過臉書社團「靈異公社」發文，指稱事發在30年前，位於台中某山區的一處公墓，有不少試膽青年出於好奇常慕名而來；對此，網友的特種兵大舅指出，過去曾有一對夜遊情侶不捨得回家，因此臨時起意前往公墓散步，未料期間卻驚傳靈異，直接將情侶二人原地嚇暈。

網友表示，根據特種兵大舅的敘述，該隊大學情侶當時夜遊後，還捨不得回家，於是臨時起意，就想往公墓散步，並說好去還有燈光的地方，至於深入荒煙蔓草的公墓核心，倒是未曾想過。

時值夏日的八月，夜晚的公墓卻傳來陣陣陰風，女生開始退縮，並向男生建議回到車上。男友應聲稱好，隨即目光落於遠處一台老舊的電視機，二人在好奇心的牽引下，又慢慢向電視機走近。未料，幾乎同一時間，一陣尖銳的聲音從空而降，原已沒有映像管的空殼電視機，卻猛然閃現一張慘白的男臉，還發出嚴厲的喝斥：「你到這裡幹什麼？」

情侶二人當場嚇暈，男大生先是慘叫一聲後昏厥過去，女大生則哭喊著狂奔。在附近的一排特種兵聞聲而來，其中當時身為教官的大舅指示，要求阿兵哥將落跑時摔進邊坡的女大生救上來，再把昏倒的男大生抬到草地，最後將二人緊急送醫。

一名士兵就從電視機裡爬出來時，教官憤而質問：「你是白癡嗎，這是路人，你嚇他們幹嘛！」對此，該名士兵解釋說是因為太黑，他擔心偷看會被弟兄看穿，不知道會有外人闖入。

事件自此水落石出，原來身為教官的特種兵大舅，在夜間進行試膽演練，安排了好幾組「鬼」要出來嚇人，其中受試者不僅要通過，還要在指定的廢棄墓坑、骨灰罈堆旁邊睡上一會，這樣才算通過訓練。

至於被嚇暈送醫的情侶，男大生醒後發高燒幾天，所幸無大礙順利出院，女大生則是手部脫臼，住院幾天後也已無礙。大舅也表示，情侶住院這段時間，師長、旅長都有前去探視，並給他們紅包慰問。

事情的最後，大舅與排長也為此受到懲處，不過原PO則認為這不能責怪他們，並稱這方式僅僅承襲過去經驗。大舅後來也透露，試膽演練至今仍在執行，不過則已排除在墳墓堆，「有道是人嚇人，嚇死人。」

網友紛紛留言回應，「對不起，我也不爭氣地笑了」、「你大舅他們以前試膽也太認真了吧！竟然還有人從電視機裡爬出來，原來貞子的始祖從這裡來的」、「事實証明，人比鬼可怕」、「我是聽說以前陸軍有在夜行軍，睡墓園。至於再進一步試膽的好像是那種二棲蛙人還是特種部隊」、「之前帶救國團活動也把學員嚇到哭，結果下梯次就取消膽試訓練這科目了，改帶團康」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！