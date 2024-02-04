台積電過去幾年積極投資先進製程產能，上月法說會才披露，去年邁入量產的3奈米，在營收比中已重達16%，將對在高雄興建第三個廠區展開評估。台積電董事長劉德音近日接受媒體專訪，透露高雄廠進度不錯，已開始對公共基礎設施展開規劃；他也分享，台積電如何靠2關鍵布局，甩開對手英特爾（Intel）、三星。

據《鏡週刊》今（3）日報導，台積電2023年無懼地緣政治以及升息因素的衝擊，稅後盈餘8,385億元，每股稅後盈餘32.34元。即將在6月卸任的董事長劉德音表示，台積電能夠在去年營收達2.16兆元，僅出現4.5％小幅衰退，關鍵就在於產能布局超前部署和技術領先。

劉德音更透露，自己和研發團隊緊密共事，花了大量時間跟心力，確保台積電的技術能夠領先業界2年以上。他以1.4奈米技術為例，拔尖的技術讓台積電去年的表現勝過晶圓製造同業，且台積電已經做好準備，針對未來的AI和高效能運算（HPC）發展，已經做好大幅增加了支出及充分準備。

報導中提及，台積電創辦人張忠謀在2018年6月交棒給劉德音時，資本支出為105億美元（新台幣3273億元）；然而到了2023年度，台積電資本支出已經飆升超過300億美元（新台幣9,417億元），非但狠狠甩開競爭對手英特爾、三星，同時也讓蘋果、輝達和超微等商業巨擘對台積電生產的晶片更加依賴。

至於外界關注的高雄廠部分，劉德音則表示，當前的進度相當良好，廠區內的先進製程，目標是使用100％再生水，未來依據開發狀況，導入更多的綠色製造與資源循環再利用設備。