台南市一名26歲李姓女直播主，擔任一家長照中心的照顧服務員，2022年6月某日凌晨1時許，竟為了求網路直播的流量，就在長照中心一處床位旁，利用A男因身體、精神障礙，不知抗拒之下，於付費會員網站，公然直播幫A男「打手槍」的畫面，藉此獲取5千元至1萬元的不法所得。

法院審理，李女辯稱，事先有得A男同意。法官檢視精神鑑定報告，A男是腦病變患者，對事情的認知與是非判斷有明顯缺失，導致無法表示意見或是了解對方意見的狀況，A男也因此在之前就已被法院宣告為受監護之人，足證A男有因身體、精神障礙，而不知為抗拒之情事，應認李女辯稱事前有得到同意後，才對A男為猥褻行為，此為不可採信。

法官審酌，李女貪圖一己私利，為求網路直播流量及直播平台會員給予的對價，竟對其任職的長照中心受照顧的A男做出猥褻行為，並將相關影像在網路上直播賺取獲利，所為嚴重侵害個人隱私及人性尊嚴。

法官認，李女雖表達與A男家屬和解之意，但雙方未能成立調解，以致於A男所受損害迄今未獲補償。法官日前依法判決，李女犯乘機猥褻罪，處有期徒刑9月。可上訴。

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