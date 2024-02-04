台北市一名劉姓男子，2022年7月9日凌晨，透過通訊軟體認識19歲女網友（A女），以介紹工作為由向A女攀談，A女提供個人資料後，詢問是否會被詐騙，劉男竟恐嚇A女「這樣說已構成誹謗罪」，若不依照指示與合夥人見面，將會向A女提告，且會讓A女及家人失去工作，並找人去找A女麻煩。

A女因心生畏懼，同日早上8時許，聽從指示前往一家飯店，劉男一人分飾二角，扮演合夥人與A女在1樓大廳見面後，便帶她進入飯店房間，不顧A女抗拒強行脫光衣物，不僅指侵還強行性侵直到射精。劉男同日下午2時許，再度強制性交行得逞。

事後，劉男還以虛構的合夥人名義，從2022年7月9日至7月25日止，陸續向A女詐稱要給付「檯費」，就可不以追究誹謗的事，或是劉男以自己的名義，向A女指稱合夥人要提告誹謗，可以幫忙協助找律師等話術，陸續詐騙A女共21.3萬元。

法院審理，劉男辯稱，當時有詢問A女的意見，她沒有拒絕也沒有反抗，而且是A女主動摸我，發生性交行為時，我沒有用言語恐嚇，也沒有將她身體束縛。

A女向法官表示，對方說我對他名譽造成傷害，要告我妨害名譽及誹謗，還說有告過其他2個小女生，和我一樣無腦無知，現在都在坐牢，我不知道怎麼辦也不想被關，我道歉他都不接受，說要我去幫他完成一件事，就會一筆勾消。

我到飯店就有一個男子主動找我，我跟他上樓後，因為害怕會對我跟家人不利，所以被迫跟對方發生性關係，但我完全不想要，所有叫我做的，都是違反我的自由意識。

法官審酌，劉男利用1人分飾多角，恐嚇A女使其心生畏懼，而依其指示至飯店，再遭劉男化名的角色，發生2次強制性交得逞，戕害A女身心甚鉅，使其身心遭受不可承受之痛楚，導致難以磨滅之傷害與陰影。

法官日前依法判決，劉男犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑6年。又犯詐欺取財罪，處有期徒刑10月。應執行有期徒刑9年10月。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。