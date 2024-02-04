新北一名男子阿華（化名），2021年1月底，透過交友軟體認識13歲的A女，阿華邀約見面後，開車載A女到河濱公園、摩鐵或是路邊，未違反A女意願下，在車上用手指或生殖器，陸續在A女13歲及14歲時，共發生10次性行為，還要求A女自拍許多裸照。A女父母得知後提告求償500萬元。

法院審理，阿華辯稱不知道A女未滿14歲，但法官檢視2人對話紀錄，阿華：「從小開始養。」A女；「從13開始養。」阿華：「好小，我暈。」A女：「你不是早就知道了嗎」阿華：「不知道阿，以為14過年15阿。」…阿華：「沒關係，木已成舟。小心一點。」A女:「那我說我14你會安心一點嗎。」阿華：「等到16才安全，照顧你是我該做的事。」

而阿華色慾薰心，當2人無法見面時，竟要求A女自拍裸照，陸續拍了17次共26張，法官勘驗阿華要求A女拍攝裸照時的對話紀錄，阿華：「打手槍可以用，男生是視覺動物，親愛的，妳的曲線好美，好讚喔，妳真好看，為什麼這麼誘惑，讓人無法控制心跳，誘惑了我的心，深深的吸引。」

法官認， 阿華明知A女未滿14歲時，對於性行為欠缺判斷能力，仍與她發生4次性行為；明知A女士未滿16歲時，發生6次性行為，還引誘A女使自拍裸露胸部或下體的照片，並透過通訊軟體軟體傳送影像17次，侵害A女性自主人格權，妨害其身心健全發展。

法官審酌A女父母負有保護及教養的權利義務，希望子女身心健康，在成長過程中均能獲得完整照料，但阿華所為已嚴重影響A女身心發展，父母同受痛苦且須付出更多的心力，包括重建正確的男女間性觀念、如何保護自己不受侵犯等。

法官日前依法宣判，A女請求精神慰撫金107萬元、A女父、A女母請求精神慰撫金各15萬元，應屬適當。可上訴。

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