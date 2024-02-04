西班牙即將在3月底迎來聖周（Holy Week），眾多教徒滿心期待之際，卻因為一張宣傳海報引起軒然大波。原來是南部大城塞維亞（Seville）所設計的一幅耶穌像，畫中呈現了一位相貌英俊、體格健美的耶穌，下半身只用一小條白布遮掩，看起來十分性感，引發當地民眾正反兩極的討論，至今已有超過1萬4千人連署要求撤下海報。

美聯社報導，這張海報由國際知名的塞維亞藝術家克魯茲（Salustiano García Cruz）所設計，畫中的耶穌面貌清秀，沒有荊棘冠冕，也沒有痛苦的表情，雙手和肋骨上只有微小的傷口，與傳統的耶穌受難像大相逕庭。

西班牙南部大城塞維亞為慶祝即將到來的「聖周」，委託藝術家設計一幅耶穌像，不料卻引發爭議。（圖／美聯社）

果不其然，海報上周曝光後，立刻就在社群媒體上引發論戰。反對民眾批評畫中的耶穌不夠莊重、太漂亮，與塞維亞的復活節傳統格格不入。也有人稱這是對基督形象的侮辱，甚至製作梗圖、用下流的言語加以嘲笑。

克魯茲表示，他以自己的兒子作為海報的模特兒，並為作品辯護，稱批評者是老古董：「這幅畫一點也不前衛。它有當代感，但所有的元素都在過去7個世紀的宗教藝術中出現過。」

La homofobia se desata en Sevilla porque grupos anti-derechos consideraron que una imagen de Jesús creada por el artista Salustiano García es demasiado afeminada y gay. Aquí la respuesta del artista a la ignorante arremetida de odio. pic.twitter.com/DfZ06XYyIh — Movilh Chile (@Movilh) January 30, 2024

在西班牙《世界報》刊登的另一篇評論中，克魯茲回應保守團體的批評：「一個同性戀基督，因為他看起來甜美、英俊，拜託！我們已經進入21世紀了！」

儘管飽受批評，主辦塞維亞「聖周」活動的兄弟會總理事會（General Council of Brotherhoods）卻沒有打算撤下海報。塞維亞市長桑斯（José Luis Sanz）也表示「我喜歡這張海報」，強調並不是每一年的聖周海報都長得一樣，「有些海報更冒險，有些則比較經典，也有海報風格較為大膽。」

西班牙人以信奉天主教為主，結婚、受洗和宗教遊行等教會傳統廣受民眾喜愛。自海報曝光以來，全國各地已有約1萬4千位民眾人連署要求撤下海報。