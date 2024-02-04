有些人擔心膽固醇爆表，1天只敢吃1顆蛋，對此，敏盛醫院副院長江坤俊指「這個答案是錯的」，吃的膽固醇不太會影響體內膽固醇濃度，營養師高敏敏也指，除非本身有血液膽固醇過高、動脈血管梗塞病史、肥胖或脂肪肝患者，1天雞蛋攝取量應少於1顆外，一般人每天吃2至3顆雞蛋對身體是OK的。

江坤俊在YouTube頻道《健康2.0》表示，有人問他，「我阿嬤說1天只能吃1顆蛋，要不然膽固醇會爆表是真的嗎？」這個答案是錯的，為什麼會有這個想法？主要是來自於美國飲食安全指南，指人類1天只能攝取300毫克的膽固醇（舊版），1顆蛋裡就有250毫克的膽固醇，所以基本上1天不能吃超過1顆蛋。

江坤俊說，但是這個（1天不能吃超過1顆蛋）說法在2015年就被廢止了，為什麼呢？因為我們現在知道膽固醇，80%是由人體自行製造，只有20%是從飲食攝取，所以你在外面吃的膽固醇，不會影響你體內膽固醇濃度太多，而且雞蛋裡有卵磷脂，可保護心血管，所以基本上適量吃雞蛋，不會影響體內膽固醇濃度與心血管太多。

江坤俊指出，什麼事情都是適可而止，基本上如果本身膽固醇很高，雞蛋還是不要吃太多顆，雞蛋也不是吃愈多愈好，人身上只有錢愈多愈好。

營養師高敏敏則在粉書粉專指出，很多人不愛吃蛋黃、只吃蛋白，真的太浪費營養了，蛋黃的維生素A、葉酸、鈣質都比蛋白豐富很多，可幫助黏膜的健康、對備孕懷孕的媽咪們很好、增加保護力，蛋白則是無膽固醇的優質蛋白質來源，很多健身運動人士很愛，幫助增肌減脂。

1天可以吃幾顆蛋呢？高敏敏認為，關鍵還是要看個人健康狀態，原則上，沒有高膽固醇血症、高血脂症的人，每天吃到2～3顆雞蛋對身體是OK的，但若本身有血液膽固醇過高、曾罹患動脈血管梗塞、肥胖或是脂肪肝患者，一天應少於1顆（雞）蛋黃的攝取量，而1顆雞蛋約等於1份蛋白質的量，也可以跟豆製品、魚肉、雞肉等肉類食物相互均衡食用，一天約6~8份蛋白質。