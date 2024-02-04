一群好友到KTV慶生，喝酒助興難免會喝多了，但是喝醉後的行為，不管做了什麼，都要負起相關責任。一名女子之前去KTV幫好友慶生，女子本身沒有喝酒，因為還要開車，但過程中好友的男友，卻對她出現熊抱行為，還用下半身狂頂，這行為讓女子相當不舒服，但是又擔心友誼破裂，上網尋求網友幫助。

女子在網路《Zuvio》發文提問，她表示上禮拜朋友生日，一群人去KTV唱歌喝酒慶生，他的好友跟她男友都喝醉了，過程中不知道為啥，突然包廂內只剩下她和好友的男友，然後他就突然抱住女子，一直喊著好友的名字，不知道是不是酒後亂性，還是借酒裝瘋，過程中還一直用下半身狂頂，當時女子相當害怕。

沒想到隔天她男友居然傳訊息來，說謝謝照顧他們，造成困擾很抱歉，辛苦了…..等等，平時兩人根本不會傳訊息，突然傳訊息來實在太不自然，女子相當困擾，到底要不要把這件事跟她好友說。

網友看到文章後，紛紛留言表示：「真的要公佈出來 不然我覺得以後還是會」、「藉酒壯膽啦」、「我個人覺得喝酒壯膽啦」、「小知識：攝取酒精時常會阻礙勃起」、「他絕對不正直 跟你朋友說吧」、「隔天馬上私訊她，一看就假的」、「酒精太多不會勃起」。

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