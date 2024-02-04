韓國瑜遭綠營猛攻上任首日蹺班 李柏毅爆黃捷同日在高雄發春聯：把民眾當傻子 @ChinaTimes

韓國瑜1日剛成為立法院長，隔天首個上班日卻因沒進立法院，遭批第一天就不上班，藍營則稱「黑韓產業鏈」再度開張，針對民進黨立委黃捷2日在高雄跑了5個市場發春聯，國民黨台北市議員李柏毅就反問，「請問黃捷妳本人有沒有在立法院上班？」

韓國瑜1日剛當選立法院長，2日卻未出現在立法院，他3日透露，這幾天是在院外進行私下拜會、請益，也為立法院尋覓合適的幫手；也有消息傳出，韓是留時間給前院長游錫堃收拾、整理辦公室，不過仍有許多人批評韓「第一天就蹺班」、「偷懶」、「不想上班在亂掰」。

「請問民進黨那些酸韓國瑜的立法委員，你們2月2號人在哪裡？那些中南部的立委，你們本人有在辦公室裡面嗎？」李柏毅3日在政論節目《週末大爆卦》指出，立法院網站寫的很清楚，2日並無會議，他質疑沒開議時，難道立委不需要跟民眾問好、跑行程、發春聯嗎？還是要坐在辦公室裡面傻笑？

李柏毅更直接點名，黃捷2日在高雄連續跑了5個市場發春聯，「請問新科立委黃捷，你本人有沒有在立法院上班？」李認為有些人為了明知實際狀況，卻為了黑韓無所不用其極，把民眾當傻子。

事實上，黃捷3日下午也在政論節目《前進新台灣》提到，前一天昨天跑了5個市場，有8成以上的民眾都在講韓國瑜，她稱針對韓擔任立法院長第一天就沒上班，很多高雄人都說不意外，因為他任高雄市長時就是如此。