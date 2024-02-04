56歲資深DJ鄭啟泰今（3日）驚傳驟逝，讓外界都相當震驚與難過，而她的未婚妻更是難以接受，和他有過1段婚姻的黎海珊聽聞噩，也表示要時間消化，並談及最後一次和他見面的情景。

據《東網》報導，黎海珊聽聞鄭啟泰死訊時起初不敢相信，後來則不斷嘆息，表示需要時間消化，並透露去年11月和鄭啟泰在活動碰到，對方主動和她打招呼，雙方互相問候父母近況。

而黎海珊曾聽收音機時，發現鄭啟泰聲音沙啞，所以她也關心對方身體狀況，「他推說是年紀大問題」，問到鄭啟泰平時常喝酒嗎？「他平時較敏感的，以前做節目時，我就沒見過他喝酒」。

黎海珊和鄭啟泰有過一段5年婚姻，不過鄭啟泰曾表示，結婚時才26歲，兩人從認識、交往、同居到去加拿大秘密結婚，僅半年時間，他坦言因太年輕，沒見識過花花世界，因此難敵誘惑，認識不同外型和個性的女生，太花心才離婚。

後來他很快跟小三分手，又交往幾個女朋友，還和其中一任女友生下女兒，他承認自己以前是壞男人，腳踏兩條船還相當花心，讓很多前女友傷心。

鄭啟泰昨晚突然腹瀉、腳抽筋，凌晨送往醫院，住進ICU後陷入昏迷狀態，父母、家人、同事、朋友、老同學都陪伴在側，但仍在傍晚不幸過世，而他1日時才向女友王雁芝求婚成功，未料卻天人永隔。