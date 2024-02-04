恐怖片《Imaginary》公布中文片名《伏慄熊》，意外與全聯吉祥物「福利熊」發音撞名，引起網友討論，而片中玩具熊的名字Chauncey也被翻譯為「巧芯」，與國民黨新科立委徐巧芯同名。對此，徐巧芯本人也搞笑回應，「速偶ㄇ（是我嗎）」。

《窒友梅根》布倫屋製作團隊新作《伏慄熊》（Imaginary），以許多人小時候的「想像朋友」為主軸，描寫被拋棄的玩具熊復仇的過程。而台灣常用諧音哏為電影翻譯片名，此次也不例外，《伏慄熊》的中文片名在社群平台「MAGIC HOUR」由網友投票參與決定，最終由《伏慄熊》、《凶麻吉》和《凶麻吉：巧芯》得票最多三強鼎立，不僅與全聯福利中心的吉祥物「福利熊」同音，還跟立委徐巧芯撞名，引發許多討論。

車庫娛樂1日公布電影的譯名為《伏慄熊》，而「凶麻吉巧芯」也作為宣傳標語保留在海報上。對此，徐巧芯也現身留言說，「速偶ㄇ」(是我嗎)。網友也笑說 :「徐巧芯 立委也忙著拍電影嗎？」「片名不是巧芯我不看了」、「你們是打算跟立法院正面槓起來嗎？」「國會除了恰吉又多了一隻熊」。

而先前片名仍在討論時，就有粉絲為三個片名試作電影海報，當時就釣出徐巧芯留言說：「很可愛欸！我也想要一隻」。

而對於《伏慄熊》的片名與全聯吉祥物「福利熊」撞名，網友笑回：「全聯不排除提告」、「全聯法務虎視眈眈」、「請支援電影票」、「福利熊熊伏慄」。全聯幽默回應，「面對電影諧音歪風，全聯『不支援收驚！』」他們也特別強調，「正宗福利熊仍會以可愛征服大小朋友，與電影截然不同！」