台積電2日上漲1.1%，收在635元，明（5）日是否續漲，牽動台股封關行情。事實上，台積電何時能突破2022年1月的688元天價，是市場關注焦點，目前外界看法分歧，樂觀派認為今年2月底可見到，但保守派則指出，台積電今年每股盈餘（EPS）預估值為38元，除非能超越2022年的39.2元，股價才有機會過前高688元，目前投資人以且戰且走方式來應對。

台積電於2022年1月17日盤中衝上688元天價，之後一路慘跌，不少買在688的散戶被套牢，ptt鄉民形容為「688T大學長」。隨著今年台股突破萬八大關，台積電法說報喜，估今年營收有望成長20%~25%，股價也一路向上噴，在山頂困了2年的股民，也期待台積電重返688元，甚至邁向7字頭。

國泰證期顧問處經理蔡明翰在《理財達人秀》節目中表示，台積電客戶包括蘋果、輝達、超微、聯發科、高通等，台積電法說釋出強勁展望，若有一兩個客戶財測遜於預期，是有可能，但不可能超過一半客戶展望不佳，最大客戶蘋果也許不是非常亮眼，理論上絕對不會是個大地雷，若蘋果前景看壞，台積電不可能拋出利多，因此台積電法說估今年營收成長逾2成的好消息曝光，幾乎後面都是正向的。

他指出，台積電上次在法說前，預估今年EPS落在37元，對應股價約666元，法說會將EPS往上調升至38.1元，合理股價約673元，而大盤指數對應也拉高到18500點以上，目前仍有一段差距，不論台積電或大盤指數都還有突破的空間。

至於，今年台積電會不會越過688天花板，蔡明翰認為，除非今年EPS能衝破2022年的39.2元，才可能飛越688元歷史高點，若未來二、三個月營收優於預期，法人會持續上調目標價，目前投資人不妨且戰且走。

顧德投顧分析師江慶財在《yahoo！股市》受訪時看法相對樂觀，他直言台積電早晚都會來到688元高點，預估時間會在今年2月底。

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