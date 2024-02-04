根據香港《南華早報》報導，美國福特號有高聳的桅桿，裝有雷達、感測裝置等各類電子系統與天線；大陸福建號的「一體式」桅杆，則將這些設備大部分包覆在灰色複合材料艦島結構內。前海軍艦長黃征輝指出，美軍福特號的桅杆零零落落；大陸福建號則把桅杆幾乎「一個整體」的包在一起，而這樣的技術是困難的。

黃征輝3日在中天《前進戰略高地》節目中表示，美國福特號航母上面的甲板看來零零落落，還有枝節等等。大陸福建號航母則是幾乎「一個整體」的包在一起，其實山東號也是如此，但是山東號沒有福建號包得這麼密。

黃征輝指出，一艘船桅杆那麼高，真正的困難是建在一體，也就是電磁干擾，兩個東西擺在一起，會互相干擾，所以在艦船設計時，兩個東西靠近的技術是困難的。而拉開的技術則是容易的，所以美國神盾艦每個都拉得很開，電磁干擾則很難克服。

黃征輝更點出，美國的神盾艦跟中國大陸055大驅的天線，差了十萬八千里，因為055大驅很晚才研發，所以所有的東西全部進步了，055大驅的天線好處是不會被海水侵蝕、沒有風化問題。