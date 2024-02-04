不偷不搶有什麼好丟臉！有人夫在網上抱怨，他表示自己每個月都有拿錢回家，但老婆因為沒存款也沒專長，於是打算去跑外送要貼補家用，但他認為「做這種跑腿工」，如果被親戚朋友看到是件丟臉的事情，而且還可能導致小朋友也會被看不起，讓他埋怨老婆「就不能爭氣一點嗎？」；對此，網友全傻眼認為「「是你不爭氣吧！還要讓你老婆去跑外送」、「有什麼比你沒錢養老婆更丟臉嗎？」。

一名人夫在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，他提到每個月都有拿2萬8千元回家，但沒有專長也沒存款的老婆，卻提議要去「跑外送」貼補家用，他認為「做這種跑腿工，要是被親戚朋友看到，真是丟光我的臉」，還說可能「連小孩都被人看不起」，不禁埋怨老婆「就不能爭氣一點嗎？」。

貼文在網上曝光，網友紛紛留言表示，「不偷不搶有什麼好丟臉啊，況且是靠自己雙手賺錢耶」、「有什麼比你沒錢養老婆更丟臉嗎？」、「是你不爭氣吧！還要讓你老婆去跑外送」、「男人強一點，女人不用出頭」、「你不檢討一下，你為什麼賺那麼少，還要讓你老婆出去工作的問題嗎？」、「拿個2萬8講得像拿個28萬一樣」。