韓星朴恩斌憑藉在《非常律師禹英禑》精湛演技爆紅，之後出演的《無人島的Diva》也獲得亮眼收視成績，近日傳出她下一部新劇《Hyper Knife》有機會和青龍影帝薛耿求合作外，片酬還翻倍，將超越韓韶禧，對此，朴恩斌經紀公司出面回應。

日前根據《Newsen》報導，朴恩斌正在為新劇《Hyper Knife》片酬進行談判，她的經濟公司Namu Actors提出一集3億韓元（約台幣701萬元）的高額片酬，雙方正在協商，最終很有可能落在在2.5億至3億韓元，將超越韓韶禧《京城怪物》2億韓元（約台幣467萬元）。

對此，朴恩斌經濟公司Namu Actors和《Hyper Knife》製作公司皆表聲明，表示3億韓元片酬說法「毫無根據」，製作公司則透過《SPOTV》表示「我們確實正在與演員樸恩彬進行談判，但我們還沒有簽訂合同，我們已經見過一兩次面，正在積極地交談。我們還沒有進行細節的討論。」

據悉，朴恩斌在《無人島的Diva》中扮演歌手角色，展現了出色的歌唱實力，上個月還在首爾舉辦了兩場演唱會，原定只有一場，但是因為門票銷售一空，因此才加開了第二場的演出，足以看出朴恩斌的超高人氣跟售票能力。