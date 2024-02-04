昨(3)日晚間，台中市第三警分局勤工所爆出有所長持槍自轟，據了解，原本該名所長要準備執勤，但一直不見人影，同仁也找不到所長，於是，進入所長的寢室後才發現，人在寢室內且中彈，所長被送往醫院急救，仍宣告不治。
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