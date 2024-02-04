歐美網友近期分享自製「好眠雞尾酒」配方，在TikTok、X、臉書等社群平台出現廣傳熱潮。看在部分營養師眼裡，這並非百分百的好事，因為這類「自家特調」助眠飲料有個嚴重的副作用：拉肚子。箇中原因就出在關鍵成分「鎂」。倘若喝了之後出現嚴重腹瀉症狀，務必儘速向醫師諮詢。

英國《每日郵報》2日報導，近期在歐美掀起熱潮的「好眠雞尾酒」（sleepy girl mocktail），常見配方是酸櫻桃汁（或櫻桃汁碳酸飲料）、含有益生菌或益生元的蘇打水、鎂補充劑（鎂粉），目的在於飲用之後誘導人體產生促進睡眠的荷爾蒙。

褪黑激素（melatonin）由大腦松果體分泌，由人體接觸到的光線多寡決定分泌量，夜間且眼睛吸收的光線愈少，褪黑激素分泌量就愈多，藉由減緩心率、降低血壓、改變熱量儲存方式，幫助人體準備進入睡眠狀態，人就會覺得昏昏欲睡。

服用鎂補充劑之前，應先向醫師諮詢，以防副作用發生。

櫻桃所含的褪黑激素量，比起補充劑少了很多，2019年有研究指出，喝下100克櫻桃汁，僅能攝取到1毫克褪黑激素的0.1%。鎂能放鬆肌肉，幫助身心沉澱，讓人更容易入睡。同時攝取鎂與褪黑激素，有助提升睡眠品質。

日常許多食材的鎂含量豐富，例如鮭魚、香蕉、堅果、糙米、菠菜、豆類等。（圖：shutterstock／達志）

不過，專家示警，攝取過多的鎂恐致腹瀉與其他腸胃問題發生。高劑量的鎂會讓腸胃的肌肉放鬆，進而產生想要排泄的感覺（urgency，急便）。

《哈佛健康雜誌》（Harvard Health）指出，堅果、南瓜子、花生醬、豆類、菠菜、糙米、鮭魚、家禽肉、香蕉、葡萄乾、黑巧克力都是富含鎂的食物。英國營養師金恩（Toby King）說，鎂這種礦物質與改善骨骼健康與血壓、降低焦慮與憂鬱風險有關，但日常生活有很多飲食都能攝取鎂，1匙鎂粉補充劑再加上1整天的進食量，很容易就讓鎂攝取量超過建議值。

現今男性的鎂攝取量建議值為每天400至420毫克，女性為310至320毫克。鎂攝取過多，會導致肌肉過度放鬆，因此引發腹瀉問題。金恩說，鎂攝取過量並不常見，一旦發生，會出現嚴重腹瀉、噁心等腸胃道副作用。

金恩強調，在社群平台看到不少用戶討論，喝了這種自製飲品會出現腹瀉的情況，「有些人覺得拉肚子是正常的副作用，事實上並非如此，這就是鎂攝取過多的跡象，應該立即請教醫師」。