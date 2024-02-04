敖犬當年以男團「Lollipop棒棒堂」出道，帥氣風靡萬千少女，如今感情世界有了歸宿，與小10歲的女友發發即將互訂終生。從小細節就可以知道敖犬相當疼發發，當對方仍是空姐時，總會在凌晨親自送她到機場；而他們的儀式感十足，每逢紀念日必定約會，補足生活中的小確幸。

敖犬當年是「Lollipop棒棒堂」的團長。（陳俊吉攝）

第一次情人節前夕，2人把去東京玩的過程拍攝下來，並在節日當天公開戀情；第二次的情人節則是選擇可以帶狗的民宿度假。送禮的就是看感覺，不會明定什麼節日要送；「我愛你」掛嘴邊是他們維繫感情的方法，或是使出怪腔怪調，只有彼此懂的語言來拉近距離。

發發抱著愛犬敖妹亮相。（陳俊吉攝）

回想起相遇情景，敖犬當時搭上發發服務的班機，當對方蹲下跟他對眼時，瞬間被美貌震懾，進而開始當「不熟的網友」。種種緣故，他們拍拖3年，到了2022年，敖犬無意PO出冰淇淋的照片，2人開始互動，戀情才有了萌芽的契機。

小倆口一起跟讀者們拜早年。（陳俊吉攝）

敖犬當時胖到人生巔峰75公斤，根本不敢跟發發見面，只有通電話了解彼此，「我看到來電後，心臟撲通跳，趕快衝回房間接」。第一通電話就說了30分鐘以上，他還問發發「喜歡什麼樣的房子？」，或許就是一見鍾情起作用，莫名認定發發就是對的人。

發發先前辭去11年空姐職，現在專心當敖犬助理。（陳俊吉攝）

發發笑說，在通電話當下，其實有嚇到原來這位男明星的話這麼多；而她透露，自己其實有「聞味道」認定男友的特殊習慣，「就是一定要看到真人，聞身上的肉味」。2人見面後，敖犬通過發發的「氣味考驗」，相處一拍即合，順利開始交往。

交往1年多來，2人幾乎不吵架，日前發發正式辭去11年的空姐職，全職擔任敖犬助理，過去高壓的生活讓她身體吃不消，經期紊亂、嚴重失眠等，還曾擔憂問敖犬「我會不會死？」。現在2人相輔相成，可以是伴侶，也可以是工作夥伴，沒有互給對方薪水，但會將一起完成的工作酬勞放入共用戶頭，當作公基金。

如今小倆口已在台中買新房、砸4000千多萬共築百坪愛巢，敖犬霸氣說：「住進去後就把婚結了、孩子生了，分享我們的日常，給大家正能量。」雖說之前曾在節目上跟發發下跪求婚，但他不想讓對方覺得潦草，一定會再補一次；2人有共識不走傳統路線，偏好在海島、教堂辦婚禮，目前計畫先生1個孩子，若應付的來再考慮二胎。

有人說，看了敖犬跟發發的故事後，對感情失望的人又相信愛情了；一個節儉、單純的大男孩在邁入不惑之際遇上真命天女，女孩也才發現，原來自己是值得被愛的，敖犬笑說發發的名字自帶好運，遇見她後，所有事情都「發了」。