今（4日）下午4時27分進入立春節氣，《搜狐網》指出，節氣轉換之際，12生肖處在甲辰年，各自行事皆要順應天時，才能強旺運勢，其中屬兔者利於工作進展，可朝三方向求財；屬狗者易得朋友相助，穿2色系衣飾吉利加分。

▌鼠

宜按部就班，保持平穩，不要過於主動；東南方與西方利於合作疏通、獲得幫助；白色與黑白色搭配衣飾有助收穫。

▌牛

宜豁達平和，保持安穩，不要貿然出擊；西北方易有矛盾妨害，需迴避；紅色系與紅黃色搭配衣飾可緩減矛盾壓力。

▌虎

利於和諧溝通，取得共識，有助能力發揮，取得進展；東北方與西北方利於合作拓展；綠色或黃色系衣飾吉祥。

▌兔

利於融洽溝通，增進互信，有助拓寬視野，工作推展；東方、東北方與西北方利於合作疏通、求財開拓；黑色與藍綠色衣飾可增強力量。

▌龍：

宜沉穩冷靜，力求安定，不宜舉大事；東南方與西北方易有衝突，儘量迴避；紅綠色與紅黃色搭配衣飾可釋放壓力。

▌蛇

宜循規蹈矩，保持平穩，不要過分外求；東北方與西北方易有是非損害，需要規避；白色或紅綠色搭配衣飾利於疏通。

▌馬

利於交流融合，才華施展，宜通盤思考，提前規畫；東北方與西北方利於合作疏通、開拓進取；紅色、綠色與黃色系衣飾皆利。

▌羊

宜沉穩冷靜，以逸待勞，勿貿然舉事；東北方與西北方易有阻隔妨害，注意迴避；紅綠色與紅黃色搭配衣飾利於緩解壓力。

▌猴

利於強化實力，戰勝困難，宜目標明晰，計畫先行；東北方易有危害，要迴避；西南方與黃色系或黃白色搭配衣飾易贏得支持。

▌雞

宜安分守己，穩紮穩打，不要主動出擊；東方與西北方易有矛盾危害，需要避開；黃白色或紅黃色搭配衣飾有利疏通。

▌狗

能得朋友相助，利於拓寬思路，增強信心，宜全面思考，認真計畫；東南方易有危害，需迴避；東方與西北方利於合作疏通；紅綠色與紅黃色搭配衣飾吉利。

▌豬

利於啟迪思路，自我調整，宜以靜制動，不要冒進；東北方與西北方易有阻隔，儘量避開；東方與白色或黑白搭配衣飾利於合作疏通。