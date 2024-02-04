中市勤工派出所所長頭部中彈 疑舉槍自戕送醫不治

台中市第三分局勤工派出所，3日深夜10時許驚傳裘姓所長倒臥所長備勤室，頭部中彈，緊急送醫搶救仍宣告不治，警方速封現場採證。第三分局4日凌晨1時許說明指出，裘所長預計於3日晚間22時至4日凌晨2時參加取締酒駕勤務，出勤前領取槍彈後，疑似舉槍自戕，警方正調查案發原因。

裘姓所長中央警察大學行政警察學系第80期，曾任豐原分局翁子派出所所長、第五分局東山派出所副所長。

第三警分局分局長謝有筆說明，裘所長原預計在3日晚間10時至4日凌晨2時執行區域酒駕擴大臨檢，經調閱監視器確認，裘21時48分許到槍械室領槍彈後，遲未現身，警員查看發現他頭部中彈，22時35分緊急送中山醫院搶救，醫院在22時45分宣告不治。

對此，謝有筆表示，警方除深表遺憾外，正調查案發原因，將進一步協助家屬辦理後續事宜。

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