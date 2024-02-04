過年紅包到底該包多少是門學問，但有女網友還來不及思考這個問題前，就先被媽媽情緒勒索，要求她幫忙連哥哥的紅包一起包，一問原因後讓她氣炸，大罵「我有工作錯了嗎？」

女網友在匿名公社發文「重男輕女也不要太過分」，她表示日前接到媽媽的電話，要她過年紅包多準備一份，當作是哥哥包的，原來哥哥去年失業至今仍沒有工作，臉皮又薄，沒臉回家，所以媽媽希望她出錢，假裝哥哥有包紅包。

原PO抱怨，媽媽從小就非常寵哥哥，同樣都是在外租屋工作，只會關心大哥，對自己卻不聞不問，如今哥哥有事才來拜託她幫忙，還用哥哥從小對她很好來情勒，「大哥失業關我屁事，我也很辛苦，有工作就活該嗎？」

網友也相當心疼原PO：「真體諒兒子就自己打電話跟他說不收紅包不就好了」、「叫你媽自己匯款給哥哥不就好了」、「沒包紅包不敢回家？那就別回家啊」、「直接把本來要包的紅包改成機票，飛出去玩算了」、「家中有這種長輩真可憐，根本就是妳媽怕紅包錢太少」、「面子比女兒還重要，可悲」。