鮭魚芝心沙拉既好看又美味。（好奇星球提供）

曾在TLC旅遊生活頻道主持節目《Maggie 魔法料理》、《Maggie 會名廚》的美女主廚廖憶嘉（Maggie），3日現身隱身在大安區的餐酒館「狄克與我」，與粉絲及媒體一同手做法式情人節大餐，帶來一場別開生面的情人節料理體驗，以其在法式餐飲多年經驗，獻出獨門烹飪秘訣，親自教做鮭魚芝心沙拉及肋眼牛排配紅酒醬汁。

Maggie特別分享牛排好吃秘訣，主要是牛排的處理要先靜置去血水及火候的拿捏，另外，醬汁處理也不馬虎；鮭魚芝心沙拉只要加點巧思，透過簡單的步驟，利用加上心型烤吐司及不同顏色小蕃苆點綴，就可為心愛的另一半烹調出獨一 無二的法式情人節大餐。她也透露有一陣子沒有出席活動，之前因健康關係，結束經營近20年的法式餐廳之後，也己經好幾年沒有為客人下廚。

活動早在1月初預告於「狄克與我」及「Maggie Liu 廖憶嘉」臉書粉絲專頁，並於留言中抽出數位粉絲共襄盛舉，其中有來自台南的粉絲特地北上參與活動，直呼「不虛此行」，更有新婚週年的粉絲朋友一同出席響應，開心表示：「好棒的空間，搭配Maggie老師的手做法式情人節大餐，真是好特別的情人節體驗！」