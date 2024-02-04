台灣球壇近年吹起「韓風」，繼韓國女神李多慧、安芝儇來台後，又增添一名生力軍。被封為「全民表妹」 的韓籍啦啦隊員李雅英，今年1月正式成為T1聯盟台啤永豐雲豹職籃啦啦隊「電豹女」的一員，也因為她們的降臨，再次帶起台灣的看球浪潮。
李雅英日前接受專訪，入境隨俗秀了新學的吉祥話，跟《中國時報》讀者們拜早年，熟練說著「新年快樂」、「龍年行大運」，還搭配恭喜手勢， 有備而來。
李雅英過去曾當模特兒，當時常來台灣工作，對台灣有一定的熟悉度，成為這次點頭來台跳應援的關鍵原因之一。被問「是否擔心被拿來與李多慧、安芝儇比較」？她謙虛說：「我沒到可以跟她們競爭的地步。」自認個性樂觀、積極，雖然年紀大了點，但多年累積的經驗籌碼絕對可幫助到球隊。
她熱愛逛夜市，土虱湯、炒飯來者不拒，最怕的食物是臭豆腐。而她也不吃內臟，笑說：「雞胗可以，但是雞腳不可以，看到外觀就會怕。既然都要吃，就要吃肉多的地方呀！」特別的是，身為韓國人的她居然不太能吃太辣，被笑虧「很適合住台灣」。
談到台灣演藝圈，李雅英最熟悉的莫過於大S（徐熙媛）與韓籍老公具俊曄的20年真愛故事；許光漢因《想見你》在韓國紅翻天，李雅英也有關注到相關新聞。
被問理想型，她笑言「還在找」，不注重外表，希望找到個性好、體貼的男生，「爸爸對媽媽很好，爸爸就是一個基準點」。也不排斥跟台灣男生交往，被問「當台灣媳婦可以嗎？」，她聽後甜笑點點頭：「可以呀！」
啦啦隊經紀人坦言，目前僅跟李雅英簽1年合約，「來回聊了很多次，剛好她的英文不錯，溝通上更沒問題。她1次來台都大約10天，若是之後穩定些，會考慮幫她租房，不然每次來都大包小包」，會看合作狀況再決定是否續約；至於酬勞，他們低調不透露，僅表示她的商演邀約很多，或許未來有機會跟李多慧一樣，成為代言寵兒。
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