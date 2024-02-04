松本梨香為主角「小智」配音了26年。（摘自推特）

「第2屆魂燃天乘ACG動漫演唱會」即將於2月29日舉行，宣布重量級嘉賓將邀請到寶可夢初代原唱、「小智」聲優松本梨香到場獻唱，帶大家回到兒時熱血的寶可夢歌曲熱時代，一起吶喊出「我得到神奇寶貝吧」，預計現場寶可夢迷不僅將熱血沸騰，不少人也將流下激動的淚水。

雖然《精靈寶可夢》已迎來最終話，故事主角「小智」正式退休，引起不少寶可夢迷的不捨，松本梨香曾在推特上表示，至今還忘不，最後為小智錄音的1月27日那天，當時不得不從嘴中說出最後一句台詞，想到自己為小智配音26年，這一句結束後，將在此畫上句點，讓她心裡一度無法接受，還因此「失聲」，無法發出聲音，此文一出讓粉絲們忍不住淚崩。

除此之外，演出陣容還包括動漫歌手許君君、歌手李芷婷、YouTube百萬訂閱Ru味春捲Ru's Piano、百萬追蹤Miss布丁、阿攀、語晴Yu7、Ring樂團雙主唱Dr Hana＆Maki、肉克媽媽、啦啦隊女神林可、凱伊、Ruka Banana、日本創作歌手山元聰，12組代表台灣動漫音樂界的豪華陣容，將帶來超過30首的動漫熱血歌曲。

「第2屆魂燃天乘ACG動漫演唱會」將於2月29日晚間18點30分在新莊區ZEPP NEW TAIPEI登場，票價分為1F 搖滾區站票 NT$1880 ／ 1F 一般區站票 NT$1300 ／ 2F VVIP區坐票NT$5800 ／ 2F VIP區坐票 NT$2200 ／ 2F 一般區坐票 NT$1700 ／ 身障票 NT$900，門票已在KKTIX及全台全家便利商店啟售。