網路社群粉專3日晚間傳出一段年輕女子遭圍毆影片，引爆網友憤怒欲肉搜這群人來教訓，警方表示已傳喚10人到案，呼籲網友冷靜勿私刑正義。（翻攝自網路／程炳璋台南傳真）

網路社群粉專3日晚間傳瘋傳1段年輕女子遭圍毆影片，1名表情呆滯的女子在一處空地遭1群年輕人以木棒、拖鞋與徒手痛毆，有網友指被害女還是個身心障礙者，引爆網友憤怒，留言欲對這群下手的年輕人展現「私刑正義」，警方呼籲網友冷靜，表明已將涉案人帶回調查。

據了解，被害女子已成年，患有身心障礙，平時與涉案人都是手機聊天室群組內的朋友。其中陳姓嫌犯交給被害女子1000元代買衣服，卻遭該女挪為己用，在感情上又疑似腳踏兩條船且亂傳話，引爆眾人不滿，1月29日將她約出，再帶往西港區1間偏僻廟前籃球場圍毆。

影片中的被害女子神情呆滯，乖乖聽從眾人指揮，接受輪流毆打，其中更有1男持木棍重擊女子、另1男狂毆後將女子摔倒在地，多名女子持拖鞋毆打並朝被害女子吐口水。

警方表示，影片涉案人共11人，其中7人未成年，4人成年，有在學、輟學與高中畢業生，1月29日案件發生後，被害女子當天被毆回家被家長發現渾身是傷，詢問後隔天到醫院驗傷，其頭部、背部、雙手及雙腳均有擦挫傷，1月31日到西港分駐所提告傷害與妨害秩序罪。

圍毆影片一曝光，引爆往有憤怒嗆要肉搜這群年輕人，準備私刑正義，警方表示已查緝其中10人到案，呼籲全案已在偵辦中，提醒民眾不得以「鄉民正義」的名義，用私刑報復暴力事件，否則將依法究辦。

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