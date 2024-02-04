除夕圍爐倒數中，「地方媽媽」最在意如何做出美味的年夜飯，但準備過程中，常出現採買過量導致剩食。營養師表示，不要的蘿蔔葉、南瓜皮，皆富含豐富的營養素，白蘿蔔、南瓜更可以根莖葉全株入菜，能吃到更多膳食纖維與抗氧化物質，讓年夜飯也能吃得健康又不浪費。

寧菠小館主廚鄧玲如表示，圍爐時滿桌佳餚通常會伴隨浪費，建議採買時可先列出清單外，今年可以嘗試全食材入菜，同樣兼顧美味健康，以年夜飯「天菜」佛跳牆為例，有別於傳統豬腳、排骨熬湯，可用扁魚取代，包含過年常見的大白菜外葉和中間的菜心也可留下來熬湯，吃起來同樣美味。

過年必吃的白蘿蔔，在製作蘿蔔糕時，鄧玲如分享，可帶皮一起洗淨刨絲，加糖烹炒去除外皮辛辣味，再充分與米漿混合，就可製作出美味不變的好彩頭蘿蔔糕。至於南瓜籽和皮，也都可以全顆蒸煮入菜。

好食課營養師楊哲雄說，蘿蔔皮除富含維生素C，還富含十字花科蔬菜特有的異硫氰酸酯類物質，具極佳的抗氧化能力，南瓜籽更是優秀的堅果類食物，富含鋅、鎂、維生素E，還有不飽和脂肪酸等。

至於蘿蔔葉也別丟！鄧玲如分享私房菜，一般都當廚餘丟掉的「蘿蔔葉」富含β-胡蘿蔔素及鈣、鐵等營養，只要稍加用鹽巴醃製，放入冰箱冰3天，就可變身「雪裡紅」，與豆干、杏鮑菇等食材油鍋炒香，一起包入水餃皮，就是一道「招財納福金元寶」。

楊哲雄表示，許多天然食材的莖、葉、果皮、種籽都有營養價值可全株食用，另外，過年期間，全榖和未精製雜糧更是天然食物全利用的好選擇，像糙米就比起精製白米含有更多的膳食纖維、維生素B1、維生素E等，對維持身體新陳代謝、減少自由基、提升抵抗力等都很有幫助。