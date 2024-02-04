台北醫學大學15年前與美國國家衛生研究院（NIH）開始投入「輕度腦創傷」研究，發現腦傷即便只是輕度也不能忽視。半數以上的輕傷患者，將出現頭痛、頭暈、注意力不集中、記憶衰退、睡眠等問題，隨著時間推移，將有15～20％演變為長期症狀，恐會出現失智症、巴金森氏症。

由於目前醫學界仍欠缺積極有效的治療方式，專家提醒民眾，預防勝於治療，不僅是騎機車，騎腳踏車也應戴好安全帽。

前衛福部長邱文達，多年前曾在辛亥隧道發生車禍，傷及腦部，受傷後曾一度叫不出下屬的名字。其實輕度腦創傷並不「輕度」，對於當事人來說，將是影響一生健康、生活品質的「隱藏性風暴」。

台北醫學大學校級神經醫學研究中心主任蔣永孝表示，過去醫界對腦創傷的研究較少，民眾的認知也相當有限，缺乏病識感。隨著台灣進入超高齡社會，長者跌倒的病例越來越多，加上台灣機車族多，且許多人都會以腳踏車代步，一不小心就會讓腦創傷上門。

根據北醫大神經醫學研究中心過去15年的研究，半數以上的輕度腦傷患者，將出現頭痛、頭暈、注意力不集中、記憶衰退、睡眠等問題，過了6周，甚至10～20年或更長時間，將有15～20％演變為長期症狀，恐出現失智症、巴金森氏症等疾病。

蔣永孝表示，目前醫學界仍欠缺積極有效的治療方式，治療上採老藥新用的方式，包含瘦瘦針、血液疾病的免疫調節劑，都仍在研究中。預防勝於治療，不僅是騎機車，騎腳踏車也應戴安全帽。民眾若不慎受傷，務必請神經外科醫師介入治療。