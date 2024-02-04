翰鳴堂院長賴睿昕，從小就對醫療有興趣。出身於技職體系的她，原打算成為一名放射師，但在實習過程感覺工作性質機械化，缺乏挑戰性。畢業後的她決定讓人生「打掉重練」，在親人鼓勵下，花3年時間苦讀，考取學士後中醫，也在畢業後走入臨床，希望透過修行結合專業，幫助有需要的人。

賴睿昕表示，過去自己的醫學底子並不好，在決定考取中醫系時，元素週期表得從頭開始背，而英文、國文也得重新學習，耗費許多努力，才能與台、清、交、成學生競爭。年輕的她一心想著，有夢想就必須努力，努力過了，才不會有遺憾，沒想到一連串的考試讓她大受打擊。

第1次考試沒上，第2次考試，賴睿昕只差了一點就能考上，原想放棄從醫，幫家裡賺錢，但爸爸卻一再鼓勵她，希望她加油。到了第3年，她終於如願考上中醫系，但卻經常感到迷惘，自我懷疑。進入臨床後，不安感更明顯，一度感覺不知所措。

所幸，賴睿昕接觸修行後，學會了用不同的視角看世界，用愛、真心對待患者。曾有一名患者，吃了3年的身心科藥物，賴睿昕不僅關心她的身體狀況，也透過聊天觸碰對方的心理層面，越了解患者，就越能曉得用什麼方式幫助他，除了中醫的知識，也結合信仰的力量助人，讓患者也能感覺安定。

「中醫就像廚師下廚，加這個配料、那個配料，看看療效如何」。賴睿昕說，中藥沒有制式的標準在，用在各人身上效果不一，只要寒、熱不搞錯，陰、陽不搞錯，其餘就看廚師的功力。中醫能幫助民眾解決的問題很多，舉凡感冒、染疫、慢性病、月經失調等，都能靠中醫處理，但若遇到緊急狀況，例如心臟問題、癌症等，就務必要有西醫介入。