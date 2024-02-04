該研究以2008至2016年《密西根大學健康與退休研究》進行分析，對象為7110位50歲以上者及其配偶，結果顯示，56％的人患有消化系統疾病，其中有60.4％感到孤獨、12.7％患有嚴重的憂鬱症、8.9％感到社交孤立。相較之下，沒有消化系統疾病的人則有55.6％感到孤獨、7.5％患有嚴重的憂鬱症、8.7％感到社交孤立。

研究也發現，相較於沒有消化系統疾病者，患有消化系統疾病的人更可能在報告中表示自己的健康狀況為「不良或尚可」，也和其孤獨感及中度至重度憂鬱症呈現較高的相關性。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅認為，隨著高齡社會的到來，許多慢性病常伴隨心理因素，身心共病現象需要大家多留意與重視。這項研究結果可以提醒國內相關科別醫師，在診療老年腸胃疾患問題的同時，關注他們的心理狀況，有需要時可協同臨床心理師來處理，對於治療胃腸道疾病的成效會更顯著。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，憂鬱症常以不同身心形式表現，像是胸悶、心臟不適等，消化問題也是其一，但民眾有症狀時不一定直接去看精神科。建議在憂鬱症指引納入不同專科的進修重點，幫助各專科醫師辨別患者是否有心理問題需協助。

葉雅馨提醒，長輩隨著年紀增長會越來越需要子女的關心與陪伴，晚輩可增加關心與互動的頻率，沒有收到長輩圖訊息時，不妨主動問候；另可趁著農曆年節相聚和長輩互動時，觀察他們是否有以往不同之處，如果有不斷抱怨、行動遲緩、記憶力明顯下降、經常有負面想法、言語等，這些可能非老化現象，應尋求專業協助。