中小學教材不斷更新，卻也時常出現連家長都看不懂的題目。就有一名家長貼出自己小學女兒的數學題目，抱怨「國小六年級的數學都這麼奇毛嗎」，詢問有沒有大神能解答，不少家長看得頭大火更大，但也意外釣出神仁解答。

這位媽媽在臉書社團「爆廢公社」貼出小六女兒數學題，題目寫著「糖罐中有一些糖果。第一天妹妹吃掉全部1/2，第二天吃掉第一天剩下的1/3，第三天吃掉第二天剩下的1/4，...第98天吃掉第97天剩下的1/99，第99天吃掉第98天剩下的百分之一，這時剩下2顆糖果，請問原本有多少顆」，讓她看得頭痛，抱怨「國小六年級的數學都這麼奇毛嗎」。

數百名網友也傻眼，紛紛揶揄：「算你妹，我直接再買一罐啦」、「我只知道妹妹吃這麼多，應該會蛀牙」、「笑死，這是聚寶盆嗎」、「我比較好奇連吃99天糖，牙齒剩幾顆」、「我家孩子都一次吃完，不會有剩」、「好煩哦，這到底是考數學還是考國文」、「我不管到底有幾顆，妹妹第一天就幹掉半罐沒有被打」、「記得帶妹妹去看醫生，怕她得糖尿病」。

但也有神人給出答案，表示其實前面都是陷阱，只要看最後三句就好：「2除以百分之一，答案是200顆」、「200顆，前面都文字遊戲」、「200，這題出的不錯啊，考的是邏輯」、「200顆，每天過後都剩下的1/(天數+1)」、「200顆，第1天吃100顆，第2天吃33又1/3顆，這1/3後面繼續拆分，妹妹毅力驚人」。