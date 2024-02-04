綠白陷電話門喬院長疑雲 吳子嘉驚爆中間人內幕：民進黨早就布局好了 @ChinaTimes

立法院長選舉後餘波盪漾，爆出有中間人曾求見民眾黨主席柯文哲，拋出民進黨願意支持白委黃珊珊角逐國會龍頭，媒體人吳子嘉認為，如今第一個跳出來的中間人是醫界大老陳永興， 顯見民進黨早就布局好了。

針對綠白喬院長羅生門，吳子嘉3日在《董事長開講》網路直播節目中揣摩過程表示，柯文哲對外公布民眾黨已決議要推黃珊珊參選院長後，當天民眾黨就跟民進黨扯來扯去， 扯出「游黃配」、「珊昌配」兩種組合，但到晚上10點多破局，破局後，民進黨知道柯一定會做出攻擊，於是先下手為強，而柯挨打後也做出反擊。

吳子嘉說，民進黨主動攻擊柯文哲，以後對柯只有戰沒有和，而柯極力反彈後，中間人就跳出來了，第一個中間人是陳永興，代表民進黨早就布局好了；吳還說，台灣數位光訊董事長廖紫岑、常陽科技董事長林煜喆也有去見柯推銷「游黃配」，他質疑柯是故意不講這段，而正國會在推銷「游黃配」失敗，就讓陳收拾殘局。