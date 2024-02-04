寒冬時節，年關將近，桃園市警局警分局各派出所，透過加強轄區訪查，藉以了解民情，探詢生活遭遇困難急需外界援助的家庭，轉介社福團體伸出援手，讓民眾能安心度過農曆春節。

大樹派出所長張邦寧接獲同仁報告，一戶人家遭檢舉違規私宰雞隻，員警配合相關單位前往稽查時，該戶罹癌的83歲凃阿嬤，與身心障礙的一對子女相依為命，雖有領取補助但入不敷出。

青溪所警員林秉謙陪同里長前往探視黃先生。（翻攝畫面）

阿嬤為了增加收入，明知私宰雞隻違法，但仍忍著病痛與兒子一同作業，現在遭取締已不能繼續工作，對未來感報十分茫然。

張所長於前天（2日）攜帶泡麵、飲料等物資，前往拜訪阿嬤，除了致贈物資慰問外，還並幫忙填寫通報單，向張榮發慈善加金會申請急難救助。張所長向阿嬤說明，若遭遇困難，可申請社會福利單位援助，也可連絡警方協助轉介。

另外，青溪派出所警員林秉謙在勤區查察時，發現民生路一處出租套房，有一位68歲的黃先生，經了解，目前家中僅有他一人，已無親友家人，且因罹患眼疾視力不佳無法工作，僅依靠老人津貼生活。

警員林秉謙得知其生活情況，便主動與朝陽里卓正斌里長聯繫，前天（2日）與卓里長一同前往探視，卓里長致贈紅包希望黃先生能振作精神，警員林秉謙則幫忙填寫通報單向區公所申請急難救助，鼓勵黃先生照顧好身體，若有難處需要警方協助，可以與其聯繫，員警將盡力予以幫忙。