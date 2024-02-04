立法院正副院長選舉落幕，綠白「電話門」爭議卻餘波盪漾。民進黨爆料，民眾黨主席柯文哲主動致電醫界大老推銷「黃珊珊、蔡其昌配」，遭民進黨拒絕；柯文哲則反駁，揚言喊告。前立委郭正亮認為，1月31日發生大變數，傳出「珊昌配」，可能是民進黨主席賴清德這一邊派人去談，因他有籌碼及極大的誘因。

郭正亮3日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「珊昌配」是誰提出來的？1月31日真的發生了大變數。前一天就傳出，民進黨不排除投給黃珊珊當院長，這個聲音到底是怎麼出來的。而且民進黨立委也有人在問「真的要投給黃珊珊嗎？」他相信，黨團絕對擺不平，可是這個構想真的有人提出，到底是誰提的？

郭正亮認為，民進黨立院黨團總召柯建銘沒有籌碼跟人家談，所以不是黨團，也許是賴清德，問題是誰代表賴清德去談。

郭正亮接著點出，因為賴清德可以提供人事安排，他有籌碼，他看來無論如何不要讓國民黨的韓國瑜當院長，他有極大的誘因，當然希望穩住立法院，「珊昌配」也許可以同意，這邏輯可能只有賴清德這一邊，黨團實際上不可行，因為怎麼可能讓沒有當過立委的人當院長，而且這聲音是1月31日才傳出來的。