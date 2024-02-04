Injury Update: Zach LaVine will undergo surgery on right foot as the next step in his recovery process.



LaVine will be out 4-6 months.



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公牛球星拉文（Zach LaVine）宣告球季提前報銷，他與公牛醫療團隊、經紀公司討論決定，將於本周接受右腳手術，必須休養4至6個月。拉文本季因為肩傷與腳傷缺陣24場，整個12月都沒有上場，1月中復出之後又因腳踝扭傷再度缺陣，期間交易傳言不斷。如今拉文受傷，暫時平息了交易的可能，公牛必須等到球季結束才能處理他的合約。

本季交易截止日是在2月10日，湖人、熱火、七六人、活塞都對拉文表現出興趣，加上拉文與公牛高層不睦，外界認為交易很快會成立，美媒ESPN前日報導活塞的希望濃厚。原先拉文的腳傷在交易截止日之前不會痊癒，但買家預計拉文在轉隊後休養一小段時間即可上場，如今他球季報銷，大家也都不用搶了。

拉文2022年夏天與公牛簽下5年2.15億美元頂薪合約，簽約後的首季2022-23他出賽77場，平均24.8分、4.5籃板、4.2助攻。本季他因傷所苦，投籃命中率下降，場均19.5分、5.2籃板、3.9助攻。公牛目前23勝26敗在東區排名第9，仍有爭奪附加賽席位的機會。