歌手羅時豐近年來開始經營YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，至今已累積超過76萬訂閱；日前他在頻道中邀請摯友曾國城擔任來賓，曾國城在訪談過程中坦言，很介意羅時豐斷聯，讓羅時豐聽了相當自責，當場落下男兒淚。

曾國城與羅時豐過去因一起演出連續劇《乘龍快婿》相識，由於兩人同年也都是客家人，加上聊得來，所以逐漸變成朋友，之後還與陳國華、游鴻明組成「客家4劍客」，成為彼此在演藝圈中少數的交心好友；不過，羅時豐多年來飽受腸子疾病所苦，先是因闌尾炎、憩室炎等問題開刀，2019年又發現罹患腹膜炎再次動手術切除26公分的小腸，這也讓他陷入低潮將自己封閉，連曾國城等好友約都不願出門。

曾國城坦言「我覺得他遺棄了我們」他知道羅時豐不願出門，所以也曾說想登門拜訪，但對方也不答應「連這個都支支吾吾耶！我跟鴻明兩個就很沮喪，我們其實非常沮喪，找不到角度去切入，不知道如何讓他把心情放開、把那個門打開來，讓我們進來看看好不好？」

然而，如今被問到是否已經釋懷，曾國城則回答：「沒有」他認為，朋友間不是不能溝通，羅時豐可以表達自己的難處，不是將人拒於千里之外「只有我能跟他說幾句話，但也只能說幾句話，連我都不能接觸他，其他人怎麼辦？所以我們很無奈」。

聽了曾國城的一番話，羅時豐也忍不住在鏡頭前落淚，反覆說著「對不起」，他表示，自己一直都很感念曾國城，知道對方想拉他走出低潮「我也不知道我現在什麼時候會把心打開，但我希望總有一日……應該很快啦」最後，他為了感謝曾國城送上了一份大禮，就是在對方新開的店面外，掛上印有兩人照片的大海報，幫好友宣傳。