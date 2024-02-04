國會龍頭之戰落幕，但綠白目前正因在選前喬院長的「電話門」吵得不可開交，對此，國民黨前立委孫大千認為，此時是國民黨的蜜月期，應趕快把能做的事做一做，像是讓《中天新聞台》回到52台，因為未來綠白還會不會像現在一樣廝殺，誰都無法預測。

孫大千昨（3）日在政論節目《中天辣晚報》表示，當民進黨和民眾黨在相殺時，是國民黨清算蔡政府的最好機會，因此時綠白彼此間不合且相互討厭，國民黨有很多事可以做。

孫大千指出，首先，國民黨可透過人數優勢修法、決定NCC人事案，讓《中天新聞台》回到52台，民眾黨主席柯文哲在選前也有提出過相同主張，所以，他們應不會反對；第二，民眾黨選戰期間同樣不斷追打新潮流、蔡政府疫苗採購和高端爭議，孫認為，當國民黨要組織針對政府相關弊案的調查小組時，民眾黨同樣不可能反對。

在孫大千看來，國民黨應好好掌握現在的蜜月期，把該做和能做的事做一做，因為誰都不知道，未來民進黨和民眾黨還會不會像現在一樣廝殺，而相關論述也獲得了同台來賓、前立委郭正亮的贊同。